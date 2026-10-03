জেলা

নিষিদ্ধ ছাত্রলীগ নেতার বাড়ির সামনে ১০টি ককটেল, নিষ্ক্রিয় করল পুলিশ

প্রতিনিধি
গাজীপুর
নিষ্ক্রিয় করতে মাটিতে গর্ত করে রাখা হয়েছে ককটেল। আজ শনিবার বিকেলে গাজীপুর মহানগরীর টঙ্গীর গুটিয়ার আন্ধারুল এলাকায়ছবি: প্রথম আলো

গাজীপুরের টঙ্গীতে নিষিদ্ধ ছাত্রলীগ নেতার বাড়ির সামনে রাখা একটি বস্তা থেকে ১০টি ককটেল ও বস্তার পাশ থেকে কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের দুটি ব্যানার উদ্ধার করেছে পুলিশ।

আজ শনিবার ভোরে টঙ্গীর গুটিয়ার আন্ধারুল এলাকা থেকে ককটেলগুলো উদ্ধারের পর বিকেলে নিষ্ক্রিয় করে পুলিশের বোমা নিষ্ক্রিয়করণ ইউনিট।

নিষিদ্ধ ছাত্রলীগের ওই নেতার নাম নূর নবী হোসেন ওরফে হৃদয় (২২)। তিনি টঙ্গী পশ্চিম থানা ছাত্রলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক।

ককটেল নিস্ক্রিয় করছে পুলিশের বোমা নিষ্ক্রিয়করণ ইউনিট। আজ শনিবার বিকেল গাজীপুর মহানগরীর টঙ্গীর গুটিয়ার আন্ধারুল এলাকায়
ছবি: প্রথম আলো

স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা যায়, আজ ভোর সাড়ে পাঁচটার দিকে গুটিয়ার আন্ধারুল এলাকায় নূর নবীর বাড়ির সামনে একটি বস্তায় ককটেলসদৃশ বস্তু পড়ে থাকতে দেখে স্থানীয় ব্যক্তিরা পুলিশে খবর দেন। পরে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে ১০টি ককটেল ও আওয়ামী লীগের দুটি ব্যানার উদ্ধার করে।

বস্তায় রাখা ছিল ককটেলগুলো। আজ শনিবার সকালে গাজীপুরের টঙ্গীর গুটিয়ার আন্ধারুল এলাকায়
ছবি: পুলিশের সৌজন্যে

টঙ্গী পশ্চিম থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ আরিফুর রহমান প্রথম আলোকে বলেন, ‘আমরা ধারণা করছি, নাশকতার উদ্দেশ্যে দুর্বৃত্তরা ককটেলগুলো সেখানে রেখে যায়। উদ্ধারের পর পুলিশের বোমা নিষ্ক্রিয়করণ ইউনিটকে জানানো হয়। ঢাকা থেকে ইউনিটের সদস্যরা এসে আজ বিকেল চারটার দিকে ককটেলগুলো নিরাপদে নিষ্ক্রিয় করেছেন।’

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
জেলা থেকে আরও পড়ুন