ফেনীতে জিপিএ–৫ সংবর্ধনা
‘সবার আগে মানুষ হতে হবে’
রাতভর ঝুম বৃষ্টি অনুষ্ঠানকে ব্যাহত করবে কি না, এটিই ছিল দুশ্চিন্তা। কিন্তু সকাল হতেই এ ভুল ভাঙে। মুহূর্তেই কৃতী শিক্ষার্থীদের পদচারণে মুখর হয়ে ওঠে ফেনীর শিল্পকলা একাডেমি প্রাঙ্গণ। কেউ বন্ধুদের সঙ্গে মেতে ওঠে খোশগল্পে, কেউ আবার ছবি তোলায়। সবারই চোখেমুখে ছিল সাফল্যের আনন্দ, স্বপ্নের উচ্ছ্বাস। এই দৃশ্যের দেখা মেলে ২০২৫ সালের এসএসসি ও সমমান পরীক্ষায় জিপিএ-৫ পাওয়া শিক্ষার্থীদের কৃতী সংবর্ধনা অনুষ্ঠান ঘিরে।
‘স্বপ্ন দেখো জীবন গড়ো’ স্লোগানে শিক্ষার ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম শিখোর পৃষ্ঠপোষকতায় প্রথম আলোর আয়োজনে আজ বৃহস্পতিবার এ অনুষ্ঠান হয়। এতে জেলার জিপিএ-৫ পাওয়া ৭৫০ শিক্ষার্থী অংশ নেয়। পাশাপাশি অভিভাবকেরাও অংশ নেন। জাতীয় সংগীত পরিবেশনের মধ্য দিয়ে সকাল ১০টায় এই অনুষ্ঠানের শুরু হয়। এরপর ঢাকার উত্তরায় মাইলস্টোন স্কুল অ্যান্ড কলেজে বিমান বিধ্বস্ত হয়ে নিহতদের স্মরণে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়।
অনুষ্ঠান ঘিরে সকাল নয়টা থেকেই ছিল উৎসবমুখর পরিবেশ। নিবন্ধন বুথ থেকে কার্ড, নাশতা ও ক্রেস্ট নিয়ে প্রাঙ্গণে প্রবেশ করে শিক্ষার্থীরা। অনুষ্ঠানে অংশ নেওয়া ফেনী সরকারি বালিকা উচ্চবিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী জয়িতা কর্মকার ও পূর্ণতা সাহা প্রথম আলোকে বলে, ‘প্রথম আলোর এমন আয়োজন আমাদের অনেক উচ্ছ্বাস দিয়েছে। বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা, সেলফি তোলা এবং কুইজে অংশ নেওয়া—সব মিলিয়ে অনেক মজা করেছি।’
পরশুরাম উপজেলার সুবার বাজার ইসলামিয়া ফাজিল মাদ্রাসা থেকে এসেছেন মোহাম্মদ গোলাম রসুল। বৃষ্টির মধ্যেই সকাল সাতটায় ৩৫ কিলোমিটার পথ পাড়ি দিয়ে অনুষ্ঠানস্থলে পৌঁছায় সে। গোলাম রসুল বলে, ‘পরীক্ষার পর এত আনন্দ আর হয়নি। পুরোনো বন্ধুদের সঙ্গে দেখা হয়ে খুব ভালো লাগছে।’
ফেনী বন্ধুসভার সাবেক সভাপতি ও উপদেষ্টা, ন্যাশনাল কলেজের অধ্যক্ষ আব্দুল হালিম ও ফেনী বন্ধুসভার সভাপতি সহকারী শিক্ষক জান্নাত আক্তার জাহান যৌথভাবে এ অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন। এতে স্বাগত বক্তব্য দেন প্রথম আলোর ফেনী প্রতিনিধি মো. নাজমুল হক। তিনি প্রথম আলোর সম্পাদক মতিউর রহমানের লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন।
অনুষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে প্রথম আলোর যুগ্ম সম্পাদক ও সাহিত্যিক বিশ্বজিৎ চৌধুরী বলেন, ‘যা কিছু ভালো তার সঙ্গে প্রথম আলো, তার সঙ্গে তোমরা শিক্ষার্থীরা। তোমাদের অনুপ্রেরণায় প্রথম আলো সর্বাত্মক সহযোগিতা করে যাবে।’
ফেনী সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ অধ্যাপক এনামুল হক খোন্দকার বলেন, ‘সবার আগে মানুষ হতে হবে।’
ফেনী সরকারি পাইলট উচ্চবিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক বিপুল সরকার বলেন, ‘তোমাদের হাত ধরে এগিয়ে যাবে দেশ। একদিন তোমরাই অতিথির চেয়ারে বসবে। তবে জিপিএ-৫ পাওয়ার খুশি এখানেই শেষ নয়, তা ধরে রাখতে হবে।’
অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য দেন স্থানীয় সরকার বিভাগের উপপরিচালক (উপসচিব) ও ফেনী পৌরসভার প্রশাসক গোলাম মো. বাতেন, বীর মুক্তিযোদ্ধা ও সাংবাদিক আবু তাহের, দেশ-বিদেশের বিভিন্ন কারাতে প্রতিযোগিতায় ২৪টি পদকজয়ী মুন্নী আক্তার, ফেনী বন্ধুসভায় সাধারণ সম্পাদক লোকমান চৌধুরী সংবর্ধনা পাওয়া সোনাগাজী পাইলট বালিকা উচ্চবিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী নাইমা সুলতানা ও ফেনী শাহীন একাডেমির আজহার মাহমুদ, স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন ‘স্বেচ্ছাসেবী উদ্যোগ’-এর প্রতিষ্ঠাতা আসাদুজ্জামান দারা প্রমুখ।
অনুষ্ঠানে কবিতা আবৃত্তি, নাচ ও কুইজ প্রতিযোগিতা আয়োজন করা হয়। এতে শিক্ষার্থী, বন্ধুসভার সদস্যরাও অংশ নেন। অনুষ্ঠান শেষে কুইজে বিজয়ী ১০ শিক্ষার্থীকে পুরস্কার দেওয়া হয়।
আয়োজনটি পাওয়ার্ড বাই কনকা-গ্রি এবং সহযোগিতায় ছিল কনকর্ড গ্রুপ, ফ্রেশ, বার্জার পেইন্টস বাংলাদেশ লিমিটেড, মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক পিএলসি, কোয়ালিটি গ্রুপ, প্রেসিডেন্সি ইউনিভার্সিটি, অতীশ দীপঙ্কর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, ইউসিএসআই ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ শাখা ক্যাম্পাস, আকিজ টেলিকম লিমিটেড, আম্বার আইটি লিমিটেড, এটিএন বাংলা ও প্রথম আলো বন্ধুসভা।