জেলা

খাগড়াছড়িতে পর্যটক অপহরণের অভিযোগে স্বেচ্ছাসেবক দলের চার নেতাকে বহিষ্কার

প্রতিনিধি
খাগড়াছড়ি
পাঁচ পর্যটককে অপহরণের অভিযোগে স্বেচ্ছাসেবক দলের চার নেতাকে বহিষ্কার করেছে সংগঠনটির কেন্দ্রীয় কমিটিছবি: পুলিশের সৌজন্যে

খাগড়াছড়িতে পর্যটক অপহরণের অভিযোগে জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের চার নেতাকে বহিষ্কার করেছে কেন্দ্রীয় কমিটি। গতকাল শুক্রবার রাতে সংগঠনটির কেন্দ্রীয় সভাপতি এস এম জিলানী ও সাধারণ সম্পাদক রাজীব আহসানের সই করা এক বিবৃতিতে এ তথ্য জানানো হয়। বহিষ্কৃতরা হলেন খাগড়াছড়ি জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের যুগ্ম আহ্বায়ক নোনা প্রিয় চাকমা, যুগ্ম আহ্বায়ক দ্বীন ইসলাম পারভেজ, সদস্য মো. দেলোয়ার হোসেন ও আতাউর রহমান সুজন।

বিজ্ঞপ্তিতে বহিষ্কৃতদের সঙ্গে দলের নেতা-কর্মীদের কোনো প্রকার যোগাযোগ না করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।  আজ শনিবার বিষয়টি প্রথম আলোকে নিশ্চিত করেছেন খাগড়াছড়ি জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের সদস্যসচিব হৃদয় নুর।

পুলিশ সূত্র জানায়, গত বুধবার রাতে  সিরাজগঞ্জ থেকে ছয় পর্যটক খাগড়াছড়ি জেলা সদরে আসেন। এর মধ্যে পাঁচজনকে বৃহস্পতিবার সকালে রাঙামাটি যাওয়ার পথে স্বেচ্ছাসেবক দলের এ চার নেতা অপহরণ করেন। তাঁরা এ পাঁচ পর্যটককে অপহরণ করে রাঙামাটি নিয়ে যান। সেখান থেকে ৫৫ হাজার টাকা মুক্তিপণ নিয়ে দুজনকে ছেড়ে দেন। আরেকজন এ চার নেতাকে ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে যান। এরপর দুজন পর্যটক নিয়ে এ চার নেতা একটি প্রাইভেট করে খাগড়াছড়িতে আসার জন্য রওনা হন। পরে বৃহস্পতিবার রাতে মাটিরাঙ্গা সেনা জোনের চেকপোস্টে তাঁদের আটক করা হয়। সেখান থেকে এ চার নেতাকে পুলিশে দেয় সেনাবাহিনী।

জানতে চাইলে মাটিরাঙ্গা থানা ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সঞ্জয় কুমার ঘোষ প্রথম আলোকে বলেন, এ ঘটনায় জড়িত চারজনকে আদালতের মাধ্যমে জেলহাজতে পাঠানো হয়েছে।

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
জেলা থেকে আরও পড়ুন