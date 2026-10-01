কক্ষ থেকে বের হচ্ছিল দুর্গন্ধ, তালা ভেঙে ঢুকে পাওয়া গেল শিক্ষিকার হাত-পা বাঁধা মরদেহ

কক্ষ থেকে বের হচ্ছিল দুর্গন্ধ, তালা ভেঙে ঢুকে পাওয়া গেল শিক্ষিকার হাত-পা বাঁধা মরদেহ
বরিশাল নগরে তালাবদ্ধ একটি কক্ষ থেকে অবসরপ্রাপ্ত এক স্কুলশিক্ষিকার হাত-পা বাঁধা মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ বৃহস্পতিবার সকালে নগরের ভাটিখানা রোকেয়া আজিম সড়কের খালপাড় এলাকার একটি ভবনের দ্বিতীয় তলার কক্ষ থেকে তাঁর মরদেহ উদ্ধার করা হয়।
মরদেহ উদ্ধার হওয়া ওই শিক্ষিকার নাম আমেনা খানম (৬৫)। তিনি মেহেন্দীগঞ্জ উপজেলার বাসিন্দা। একটি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা শেষে অবসরে যান তিনি। প্রায় এক বছর আগে নগরের খালপাড় এলাকায় বাসা ভাড়া নিয়ে একাই থাকতেন তিনি। তাঁর ছেলে মো. রিফাত ঢাকায় একটি বেসরকারি ব্যাংকে চাকরি করেন।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, গতকাল বুধবার রাতে আমেনা খানমের কক্ষের পাশের ভাড়াটেরা দুর্গন্ধ পেয়ে বাড়ির মালিকের স্ত্রী রিনা বেগমকে জানান। পরে রিনা বেগম আমেনার ছেলে রিফাতকে খবর দেন। রিফাত পুলিশকে জানালে ভোরে পুলিশ গিয়ে বাসার দরজা তালাবদ্ধ দেখতে পায়। পরে তালা খুলে ভেতরে ঢুকে খাটের ওপর আমেনা খানমের মরদেহ দেখতে পায় পুলিশ। তাঁর হাত-পা কাপড় দিয়ে বাঁধা ছিল। পরে মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য শের-ই-বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়।
বাড়ির মালিকের স্ত্রী রিনা বেগম প্রথম আলোকে বলেন, প্রায় এক বছর ধরে আমেনা খানম তাঁদের বাড়ির দ্বিতীয় তলার একটি বাসায় থাকতেন। তিনি একাই বসবাস করতেন। বুধবার রাতে পাশের ভাড়াটেরা দুর্গন্ধ পেয়ে তাঁকে বিষয়টি জানান। পরে তিনি আমেনার ছেলেকে খবর দেন।
বরিশাল মহানগর পুলিশের উপকমিশনার সুশান্ত সরকার প্রথম আলোকে বলেন, ছেলের কাছ থেকে ফোন পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে দরজা তালাবদ্ধ দেখতে পায়। পরে তালা খুলে হাত-পা বাঁধা অবস্থায় তাঁর লাশ উদ্ধার করা হয়। তিনি বলেন, ঘটনাটি নিবিড়ভাবে তদন্ত করছে পুলিশ। এর সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের শনাক্ত ও গ্রেপ্তারের চেষ্টা চলছে।