খুলনায় দুই সাংবাদিকের ওপর দুর্বৃত্তদের হামলা

খুলনায় দুই সাংবাদিকের ওপর দুর্বৃত্তদের হামলা
খুলনায় দুই সাংবাদিকের ওপর দুর্বৃত্তরা হামলা চালিয়েছে। আজ শনিবার বেলা সোয়া তিনটার দিকে নগরের শিববাড়ি মোড়ের একটি রেস্তোরাঁর নিচে এ ঘটনা ঘটে।
আহত দুই সাংবাদিক হলেন দৈনিক আমার দেশের খুলনা ব্যুরো প্রধান ও বিএফইউজের সহকারী মহাসচিব এহতেশামুল হক (শাওন) এবং একই পত্রিকার স্টাফ রিপোর্টার কামরুল হোসেন (মনি)। তাঁদের খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।
আহত এহতেশামুল হক বলেন, একটি প্রতিবেদনের বিষয়ে বক্তব্য নিতে তিনি একটি মুঠোফোন নম্বরে কল দেন। ফোনের অপর প্রান্তের ব্যক্তি অশালীন ভাষায় গালাগাল করতে থাকেন। পরে শান্ত হলে এহতেশামুল জানতে চান, তিনি কোথায় আছেন। ওই ব্যক্তি জানান, তিনি শিববাড়ি মোড়ের একটি রেস্তোরাঁর নিচে আছেন। ভুল–বোঝাবুঝি নিরসনের জন্য তিনি সেখানে যান।
এহতেশামুল আরও বলেন, ‘আমি সহকর্মী কামরুল হোসেনকে নিয়ে মোটরসাইকেলে সেখানে গেলে দেখি, সাত-আটজন অপেক্ষা করছে। কথাবার্তার এক পর্যায়ে তাঁরা জানতে চায়, ব্যুরো প্রধান কে? “আমি” বলতেই তাঁরা হঠাৎ হামলা চালায়। এলোপাতাড়ি ঘুষি মারতে থাকে। আমি দৌড়ে পাশের একটি হোটেলে আশ্রয় নিই। কামরুল পড়ে যায়, ওর ওপরও তারা হামলা চালায়। আশপাশের লোকজন এগিয়ে এলে হামলাকারীরা পালিয়ে যায়।’
পরে এহতেশামুল ও কামরুলকে স্থানীয় বাসিন্দারা উদ্ধার করে খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করেন।
এ বিষয়ে জানতে চাইলে সোনাডাঙ্গা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা শফিকুল ইসলাম বলেন, ঘটনাস্থলের সিসি ক্যামেরার ফুটেজ সংগ্রহ করা হয়েছে। জড়িত ব্যক্তিদের চিহ্নিত করে দ্রুত গ্রেপ্তার করা হবে।
বাংলাদেশ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়ন (বিএফইউজে), মেট্রোপলিটন সাংবাদিক ইউনিয়ন খুলনা (এমইউজে) ও খুলনা প্রেসক্লাবের পক্ষ থেকে পৃথক বিবৃতি দিয়ে হামলার নিন্দা জানানো হয়েছে।
সাংবাদিক নেতারা বলেন, সাংবাদিকদের ওপর হামলা কোনোভাবেই মেনে নেওয়া যায় না। মুক্ত গণমাধ্যমবিরোধী এসব অপতৎপরতা রুখতে সাংবাদিক সমাজ ঐক্যবদ্ধ। তাঁরা অবিলম্বে হামলাকারীদের গ্রেপ্তার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানান।
হামলার প্রতিবাদে ও হামলাকারীদের গ্রেপ্তারের দাবিতে আগামীকাল রোববার দুপুর সাড়ে ১২টায় খুলনা প্রেসক্লাবের সামনে বিক্ষোভ সমাবেশের কর্মসূচি ঘোষণা করেছে মেট্রোপলিটন সাংবাদিক ইউনিয়ন খুলনা ও খুলনা প্রেসক্লাব।