পদ্মায় ধরা পড়ল বিপন্ন প্রজাতির বামোশ মাছ, নিষিদ্ধ হলেও বিক্রি

পদ্মায় ধরা পড়ল বিপন্ন প্রজাতির বামোশ মাছ, নিষিদ্ধ হলেও বিক্রি
রাজবাড়ীর দৌলতদিয়ার পদ্মা নদীতে ধরা পড়া প্রায় চার কেজি ওজনের একটি বিপন্ন প্রজাতির বামোশ মাছ বিক্রি হয়েছে। স্থানীয় এক ব্যবসায়ী আড়ত থেকে মাছটি ৫ হাজার টাকায় কিনে ৫ হাজার ৭০০ টাকায় বিক্রি করেন।
আজ সোমবার সকাল নয়টার দিকে গোয়ালন্দ উপজেলার দৌলতদিয়ার ৫ নম্বর ফেরিঘাটের মাছ ব্যবসায়ী শাহজাহান শেখ উন্মুক্ত নিলামের মাধ্যমে মাছটি কেনেন। এ ধরনের মাছ শিকার, পরিবহন ও বিক্রি নিষিদ্ধ।
এর আগে সকাল সাড়ে ছয়টার দিকে ফেরিঘাটের অদূরে গোয়ালন্দ উপজেলার দৌলতদিয়া কুশাহাটা এলাকার জেলে করম আলীর বাঙলা দুয়ারীতে বড় বামোশ মাছটি ধরা পড়ে। মাছটি বিক্রির জন্য নিয়ে আসেন দৌলতদিয়া ঘাট বাজারে হালিম মণ্ডলের আড়তে।
ফেরিঘাট এলাকার মাছ ব্যবসায়ী শাহজাহান শেখ বলেন, মাছটির ওজন ছিল ৩ কেজি ৮০০ গ্রাম। পরে সর্বোচ্চ দরদাতা হিসেবে নিলামে ১ হাজার ৩০০ টাকা কেজি দরে ৫ হাজার টাকায় কিনে নেন তিনি। পরে সকাল ১০টার দিকে ঢাকার এক ব্যবসায়ীর কাছে ১ হাজার ৫০০ টাকা কেজি দরে ৫ হাজার ৭০০ টাকায় বিক্রি করেন।
এ বিষয়ে জেলা মৎস্য কর্মকর্তা মো. নাজমুল হুদা প্রথম আলোকে বলেন, বামোশ বা বাঙ্গস মাছ বিপন্ন প্রজাতির। বন্য প্রাণী আইনে এ ধরনের মাছ শিকার, পরিবহন ও বিক্রি নিষিদ্ধ। পদ্মা নদীতে এ রকম বিরল প্রজাতির মাছ খুব একটা দেখা যায় না। বিষয়টি দেখভালের দায়িত্ব বন বিভাগের। তার পরও এ ধরনের মাছ যাতে শিকার না করে, এ ব্যাপারে জেলে বা মৎস্যজীবীদের নিরুৎসাহিত করা হবে।