চাকসু নির্বাচন
আচরণবিধি ভঙ্গ, ছাত্রশিবির–সমর্থিত প্যানেলকে ২০ হাজার টাকা জরিমানা
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (চাকসু) নির্বাচনে আচরণবিধি লঙ্ঘনের দায়ে ছাত্রশিবির–সমর্থিত প্যানেল ‘সম্প্রীতির শিক্ষার্থী জোট’কে জরিমানা করেছে নির্বাচন কমিশন। গতকাল সোমবার দিবাগত রাতে ছাত্রদলসহ কয়েকটি প্যানেল লিখিতভাবে অভিযোগ দিলে আজ মঙ্গলবার দুপুরে কমিশন উভয় পক্ষের প্রতিনিধিদের নিয়ে বৈঠক করে এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।
নির্বাচন কমিশনের সূত্রে জানা যায়, সোমবার রাত একটার দিকে ছাত্রদল–সমর্থিত প্যানেলসহ কয়েকটি প্যানেলের প্রার্থীরা লিখিতভাবে অভিযোগ দেন যে সম্প্রীতির শিক্ষার্থী জোট রাতের বেলায় জিরো পয়েন্ট এলাকায় সাউন্ড সিস্টেম ব্যবহার করে প্রচারণা চালিয়েছে।
নির্বাচন কমিশনার অধ্যাপক আমির মুহাম্মদ নসরুল্লাহ বলেন, ‘গতকাল আমাদের কাছে বেশ কিছু অভিযোগ এসেছে। সেই পরিপ্রেক্ষিতে আমরা উভয় পক্ষকে ডেকেছিলাম। আলোচনার ভিত্তিতে বিষয়টির সুরাহা করা হয়েছে। এর মধ্যে শাস্তিমূলক কিছু ব্যবস্থাও নেওয়া হয়েছে।’
অভিযোগ প্রসঙ্গে সম্প্রীতির শিক্ষার্থী জোট প্যানেলের ভিপি প্রার্থী মো. ইব্রাহীমের সঙ্গে একাধিকবার যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তিনি ফোন ধরেননি।
শিবিরের বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি মোহাম্মদ আলী প্রথম আলোকে বলেন, ‘আজ সকালে নির্বাচন কমিশন আমাদের ডেকেছিল। আমরা আচরণবিধি লঙ্ঘনের বিষয়ে আমাদের বক্তব্য দিয়েছি। তারপর কমিশন বলেছে, আমাদের জানাবে। জরিমানা বা এ ধরনের কিছু আমাদের জানানো হয়নি।’
জানতে চাইলে প্রক্টর হোসেন শহীদ সরওয়ার্দী প্রথম আলোকে বলেন, ‘আচরণবিধি মনিটরিং সেল শিবির–সমর্থিত প্যানেলকে আজ ২০ হাজার টাকা জরিমানা করেছে। পরে বিষয়টি আমরা সেলের কাছ থেকে জেনেছি।’
প্রায় তিন দশক পর অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সপ্তম চাকসু নির্বাচন। বুধবার সকাল নয়টা থেকে বিকেল চারটা পর্যন্ত ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে।