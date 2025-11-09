সিলেটে আগাম নির্বাচনী প্রচার-প্রচারণা, প্রার্থীরা দিচ্ছেন প্রতিশ্রুতি
সিলেটের ছয়টি আসনে আগাম নির্বাচনী প্রচার-প্রচারণা শুরু করেছেন প্রার্থীরা। বিএনপি, জামায়াতসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রার্থী ও তাঁদের কর্মী-সমর্থকেরা চষে বেড়াচ্ছেন গ্রাম থেকে শহর। সভা, সমাবেশ, মিছিলের পাশাপাশি ভোটারদের ঘরে ঘরে গিয়ে দোয়া ও ভোট চাইছেন প্রার্থীরা।
আজ রোববার দিনভর জেলার ছয়টি আসনে একাধিক প্রার্থী নির্বাচনী প্রচারণা চালিয়েছেন। সকালে সিলেট নগরের কালীঘাট, শাহচট, আমজদ আলী রোড, মহাজনপট্টি, কাষ্টঘর, লালদিঘিরপাড়, হকার্স মার্কেট, ব্রহ্মময়ীবাজার, সিটি মার্কেটসহ বিভিন্ন স্থানে গণসংযোগ করেন সিলেট-১ (নগর-সদর) আসনে বিএনপির মনোনীত প্রার্থী খন্দকার আবদুল মুক্তাদির।
গণসংযোগকালে খন্দকার আবদুল মুক্তাদির বলেন, ‘বিএনপি ক্ষমতায় এলে সিলেটকে ব্যবসায়িক অঞ্চল হিসেবে গড়ে তোলা হবে। সিলেটের ব্যবসায়ীদের স্বার্থ রক্ষায় বিএনপি সব সময় কাজ করবে। অর্থনীতিকে সমৃদ্ধ করতে ও নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি করতে সিলেটের ব্যবসার জন্য সুষ্ঠু পরিবেশ নিশ্চিত করতে ব্যবসায়ীদের নিয়ে পরিকল্পনা করে কাজ করব।’
এ সময় সিলেট ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি নজরুল ইসলাম, সিলেট চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির সাবেক সহসভাপতি জিয়াউল হক জিয়া, মহানগর বিএনপির সহসভাপতি আমির হোসেন প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।
এদিকে গত শনিবার রাতে নগরের জালালাবাদ এলাকায় সিলেট-১ আসনের জামায়াতের প্রার্থী মাওলানা হাবিবুর রহমানের সমর্থনে নির্বাচনী সভা হয়। এতে প্রধান অতিথির বক্তব্য দেন জামায়াতের কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদের সদস্য ও সিলেট মহানগরের আমির মুহাম্মদ ফখরুল ইসলাম। তিনি বলেন, নির্বাচন এলে রাজনৈতিক দলগুলো নানা প্রতিশ্রুতি দিয়ে ক্ষমতায় গিয়ে জনগণের কথা ভুলে গিয়ে নিজেদের আখের গোছাতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। চব্বিশের জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের পর মানুষের মধ্যে পরিবর্তনের আওয়াজ উঠছে। তাঁরা সন্ত্রাস, দুর্নীতি ও চাঁদাবাজমুক্ত সমাজ চান। হাবিবুর রহমানকে বিজয়ী করার মাধ্যমে সন্ত্রাস, দুর্নীতি ও চাঁদাবাজমুক্ত সিলেট গড়া সম্ভব।
সভায় সভাপতিত্ব করেন স্থানীয় মুরব্বি আবদুল মতিন শাহীন। ৩৭ নম্বর ওয়ার্ড জামায়াতের সেক্রেটারি আবদুল মাজিদের সঞ্চালনায় বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন মহানগর জামায়াতের বায়তুল মাল সেক্রেটারি মুফতি আলী হায়দার, বাংলাদেশ মাজলিসুল মুফাসসিরিনের কেন্দ্রীয় সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল মাওলানা মাহমুদুর রহমান, জালালাবাদ থানা জামায়াতের সেক্রেটারি মাওলানা জুনায়েদ আল হাবিব, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রশিবিরের সেক্রেটারি মাসুদ রানা তুহিন প্রমুখ।
আজ সকালে সিলেট-৪ (কোম্পানীগঞ্জ-গোয়াইনঘাট-জৈন্তাপুর) আসনে বিএনপির মনোনয়নপ্রত্যাশী হিসেবে দলের চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা ও সিলেট সিটির সাবেক মেয়র আরিফুল হক চৌধুরী কোম্পানীগঞ্জ উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে মতবিনিময় সভা করেন। এ সময় উপজেলা বিএনপি, যুবদল, ছাত্রদল, স্বেচ্ছাসেবক দল, শ্রমিক দল, কৃষক দল ও মহিলা দলের নেতা-কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।
কোম্পানীগঞ্জ উপজেলা বিএনপির ভারপ্রাপ্ত সভাপতি আবদুল মন্নান মনাফের সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক আলী আকবর ও যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক বোরহান উদ্দিন খন্দকারের যৌথ সঞ্চালনে মতবিনিময় সভা হয়। এতে আরিফুল হক চৌধুরী প্রধান অতিথির বক্তব্য দেন। তিনি ভেদাভেদ ভুলে ঐক্যবদ্ধভাবে ধানের শীষকে বিজয়ী করার আহ্বান জানান। আরিফুল হক চৌধুরী বক্তব্যে বলেন, ‘কোম্পানীগঞ্জ, গোয়াইনঘাট, জৈন্তাপুর খনিজ সম্পদে ভরপুর। পর্যটন এলাকা বাদে শ্রমজীবী মানুষের কর্মসংস্থান পাথর কোয়ারি খুলে দিতে আমরা কাজ করব। সরকারের সদিচ্ছা ছাড়া পাথর কোয়ারি খুলে দেওয়া সম্ভব নয়। তাই আমরা সরকার গঠন করলে পাথর কোয়ারি খুলে দেব।’
এদিকে হজরত শাহজালাল (রহ.)-এর মাজার জিয়ারতের মধ্য দিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে নির্বাচনী প্রচারণা শুরু করেছেন সিলেট-৬ (বিয়ানীবাজার ও গোলাপগঞ্জ) আসনে বিএনপি মনোনীত প্রার্থী এমরান আহমদ চৌধুরী। জেলা বিএনপির এই সাধারণ সম্পাদক ধানের শীষে ভোট দিয়ে সিলেটের উন্নয়নে তাঁকে ভূমিকা রাখার সুযোগ দেওয়ার অনুরোধ ভোটারদের উদ্দেশে করেছেন।
আজ রোববার বাদ জোহর তিনি মাজার জিয়ারত করেন। এ সময় তাঁর সঙ্গে জেলা বিএনপির জ্যেষ্ঠ সহসভাপতি আশিক উদ্দিন, সহসভাপতি নাজিম উদ্দিন লস্কর ও নাজমুল হোসেন, মহানগর বিএনপির সাধারণ সম্পাদক ইমদাদ হোসেন চৌধুরী, জেলা বিএনপির উপদেষ্টা আম্বিয়া চৌধুরী, যুগ্ম সম্পাদক সিদ্দিকুর রহমান, মহানগর স্বেচ্ছাসেবক দলের আহ্বায়ক মাহবুবুল হক চৌধুরী প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।
এমরান আহমদ চৌধুরী তাঁকে দলীয় মনোনয়ন দেওয়ায় বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানসহ দলের নীতিনির্ধারণীদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানান। তিনি বলেন, ‘আগামী নির্বাচনে বাংলাদেশের আপসহীন নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া ও জননেতা তারেক রহমান এবং বিএনপির প্রতীক ধানের শীষে ভোট দিয়ে সিলেটের উন্নয়নে ভূমিকা রাখার সুযোগ দিতে হবে। বিএনপি অতীতে দেশের সামগ্রিক উন্নয়নে ভূমিকা রেখে এসেছে। তাই আগামীতেও বিএনপিকে কাজ করার সুযোগ দেওয়া উচিত।’