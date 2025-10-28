জেলা

চাঁপাইনবাবগঞ্জ সীমান্ত দিয়ে ভারতে গরু আনতে গিয়ে যুবক নিখোঁজ

নিজস্ব প্রতিবেদক
চাঁপাইনবাবগঞ্জ
চাঁপাইনবাবগঞ্জের শিবগঞ্জ উপজেলার মাসুদপুর সীমান্ত দিয়ে ভারতে গরু আনতে গিয়ে নিখোঁজ হয়েছেন সোহেল রানা (২৮) নামের এক যুবক। গত রোববার রাতে সীমান্ত পার হওয়ার পর থেকে তাঁর খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না।

নিখোঁজ সোহেল রানা শিবগঞ্জ উপজেলার দুর্লভপুর ইউনিয়নের রামনাথপুর গ্রামের মইনুল ইসলামের ছেলে।

দুর্লভপুর ইউনিয়ন পরিষদের (ইউপি) ৮ নম্বর ওয়ার্ডের সদস্য সাইদুর রহমান জানান, সোহেল রানা কয়েকজন সহযোগীর সঙ্গে রোববার রাতে অবৈধভাবে সীমান্ত পেরিয়ে ভারতে গরু আনতে যান। অন্যরা দেশে ফিরে এলেও সোহেল আর ফেরেননি। সোহেল রানার নিখোঁজের বিষয়টি প্রথমে গোপন রেখেছিল তাঁর পরিবার। পরে বিষয়টি জানাজানি হয়। আরেক ইউপি সদস্য মো. সুমির আজ মঙ্গলবার সকালে বলেন, এখন পর্যন্ত সোহেল রানার কোনো খোঁজ পাওয়া যায়নি।

৫৩ বিজিবি ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল কাজী মোস্তাফিজুর রহমান গতকাল সোমবার রাতে বলেন, ‘সীমান্তের ওপারে গরু আনতে গিয়ে এক বাংলাদেশি নিখোঁজের বিষয়টি স্থানীয় লোকজন আমাদের জানিয়েছেন। ঘটনাটি নিশ্চিত হওয়ার জন্য আমরা অনুসন্ধান চালাচ্ছি। এ বিষয়ে বিএসএফের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়েছে। তবে বিএসএফ জানিয়েছে, তারা এ বিষয়ে কিছু জানে না।’

