‘মব’ করে পুলিশের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেওয়া হলো অবৈধ অটোরিকশা

‘মব’ করে পুলিশের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেওয়া হলো অবৈধ অটোরিকশা
চট্টগ্রামে ‘মব’ সৃষ্টির পর পুলিশের এক সদস্যকে আহত করে ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে ব্যাটারিচালিত অটোরিকশা (টমটম)। আজ মঙ্গলবার দুপুরে নগরের পতেঙ্গা থানার কাঠগড় এলাকায় এ ঘটনা ঘটেছে। এখনো উদ্ধার হয়নি পুলিশের আটকের পর ছিনিয়ে নেওয়া গাড়িটি।
ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী ও পুলিশ সূত্র জানায়, নগরের পতেঙ্গার কাঠগড় এলাকায় ব্যস্ততম সড়কে ব্যাটারিচালিত অটোরিকশাটি চলাচল করলে সেটি আটক করে ট্রাফিক পুলিশ। পরে গাড়িটি জব্দ করে ট্রাফিক পুলিশ কনস্টেবল রেকার অপারেটর নজরুল ইসলাম নিজে চালিয়ে নিয়ে আসছিলেন। তখন ৫০ থেকে ৬০ জনের একটি দল গাড়িটি আটকায়।
একপর্যায়ে লাঠি দিয়ে গাড়ির সামনের কাচ ভেঙে দেওয়া হয়। এতে ট্রাফিক কনস্টেবল নজরুল আহত হন। পরে অশ্লীল ভাষায় গালাগাল করে নজরুলের কাছ থেকে গাড়িটি ছিনিয়ে নিয়ে চলে যায় ওই মব। সে সময় একজন ট্রাফিক পুলিশ সার্জেন্ট ও একজন ট্রাফিক পুলিশ সদস্য পাশে থাকলেও তাঁরা অসহায়ের মতো দাঁড়িয়ে ছিলেন। এ ঘটনার একটি ভিডিও ছড়িয়ে পড়ে। সেখানেও একই চিত্র দেখা যায়।
জানতে চাইলে নগর পুলিশের উপকমিশনার (ট্রাফিক বন্দর) কবীর আহমেদ প্রথম আলোকে বলেন, অবৈধ ইজিবাইকটি বিমানবন্দরসংলগ্ন কাঠগড় এলাকার ব্যস্ততম সড়কে চলাচল করলে পুলিশ সেটিকে আটক করে। পরে গাড়ির কাচ ভেঙে দেওয়া হয়। এতে পুলিশের এক সদস্য আহত হন।
নগর ট্রাফিক পুলিশ পরিদর্শক পতেঙ্গা সেলিম খান আজ বিকেলে বলেন, ছিনিয়ে নেওয়া গাড়িটি উদ্ধারে অভিযান চলছে। তারা মব সৃষ্টি করে গাড়িটি নিয়ে যায়। এ ঘটনায় থানায় মামলার প্রস্তুতি চলছে।