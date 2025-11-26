চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়
ভর্তি পরীক্ষার ফি কমানোর দাবিতে শিক্ষার্থীদের অবস্থান
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষের ভর্তি পরীক্ষার ফি কমানোর দাবিতে অবস্থান কর্মসূচি পালন করেছেন শিক্ষার্থীরা। আজ বুধবার বেলা আড়াইটার দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ভবনের সামনে এ কর্মসূচি হয়। ওই ভবনে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, দুই সহ–উপাচার্য, রেজিস্ট্রার ও পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের কার্যালয় রয়েছে।
কর্মসূচিতে অবস্থান নিয়ে শিক্ষার্থীরা ভর্তি ফি কমানোর দাবিতে বিভিন্ন স্লোগান দেন। বেলা সাড়ে তিনটার দিকে এ কর্মসূচি শেষ হয়। শিক্ষার্থীরা দাবি করেন, গত বছর ভর্তি ফি কমানোর অঙ্গীকার করেছিল কর্তৃপক্ষ। তবে তা বাস্তবায়ন করেনি। এ বছর পরীক্ষা ফি না কমালে কঠোর আন্দোলন হবে।
উল্লেখ্য, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে এ বছর চারটি ইউনিট ও তিনটি উপইউনিটে ভর্তি পরীক্ষা হচ্ছে। প্রতি ইউনিটে আবেদন করতে শিক্ষার্থীদের গুনতে হবে এক হাজার টাকা। গত বছরও একই ফি ছিল। এ কারণে ওই বছরই শিক্ষার্থীরা এই ফি পরিবর্তনের দাবিতে বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করেছিলেন।
শিক্ষার্থীদের অভিযোগ, এই ভর্তি ফি অনেক পরিবারের জন্য উচ্চশিক্ষায় প্রবেশকে কঠিন করে তুলছে। রোববারের মধ্যেই ফি কমানোর বিষয়ে স্পষ্ট সিদ্ধান্ত না এলে প্রশাসনিক ভবনে তালা ঝুলিয়ে দেওয়ারও হুঁশিয়ারিও দেন তাঁরা।
কর্মসূচিতে শাখা ইসলামী ছাত্র আন্দোলনের সভাপতি আবদুর রহমান বলেন, ‘গত বছর ফি কমানোর আশ্বাস দেওয়া হলেও বাস্তবায়ন হয়নি। বিশ্ববিদ্যালয়েও কৃষকের ছেলেও পড়তে চান। কিন্তু ইউনিটে আবেদন ফি আর যাতায়াতের খরচই তাঁদের মতো স্বল্প আয়ের মানুষের জন্য বড় বাধা। তাই ভর্তি ফি কমানো এখন সময়ের যৌক্তিক দাবি।’
ইতিহাস বিভাগের স্নাতকোত্তর শিক্ষার্থী তাহসান হাবিব বলেন, ‘বৈষম্যহীন সমাজ গড়তে চাইলে সবার নাগালে শিক্ষা আনতেই হবে। একজন রিকশাচালকের দৈনিক আয় যেখানে ৫০০ টাকার মতো। তাঁর সন্তানের একাধিক ইউনিটে আবেদন করা অসম্ভব। রোববারের মধ্যে ফি কমানোর সিদ্ধান্ত না এলে আমরা আরও কঠোর আন্দোলনে যাব।’