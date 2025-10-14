হাটহাজারীতে প্রকাশ্যে ছুরিকাঘাতে ইউনিয়ন ছাত্রদল সভাপতিকে হত্যা

হাটহাজারীতে প্রকাশ্যে ছুরিকাঘাতে ইউনিয়ন ছাত্রদল সভাপতিকে হত্যা
চট্টগ্রামের হাটহাজারীতে প্রকাশ্যে একদল যুবকের ছুরিকাঘাতে ইউনিয়ন ছাত্রদলের সভাপতি অপু দাশ (৩০) নিহত হয়েছেন। আজ মঙ্গলবার রাত সাড়ে ৯টার দিকে উপজেলার চৌধুরীহাট বাজারের দাতারাম সড়কে এ ঘটনা ঘটে। এ সময় তাঁর সঙ্গে থাকা আরও একজন ছুরিকাঘাতে আহত হয়েছেন, তবে তাঁর পরিচয় জানা যায়নি।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, রাতে চৌধুরীহাট বাজারে হঠাৎ একদল যুবক অপু দাশের ওপর হামলা চালান। কিছু বুঝে ওঠার আগেই তাঁকে এলোপাতাড়ি ছুরিকাঘাত করা হয়। এতে তিনি মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। দুর্বৃত্তরা এরপর তাঁর সঙ্গে থাকা ব্যক্তিকেও ছুরিকাঘাত করে পালিয়ে যান। স্থানীয় লোকজন তাঁদের উদ্ধার করে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক অপু দাশকে মৃত ঘোষণা করেন।
হাটহাজারী সার্কেলের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার তারেক আজিজ রাত সাড়ে ১০টার দিকে প্রথম আলোকে বলেন, ‘নিহত অপু দাশ হাটহাজারীর চিকনদণ্ডী ইউনিয়ন ছাত্রদলের সভাপতি ছিলেন বলে আমরা নিশ্চিত হয়েছি। তাঁকে একদল যুবক ছুরিকাঘাত করে পালিয়ে যান। আমরা ঘটনাস্থলে আছি, বিস্তারিত পরে জানানো হবে।’
এর আগে গত সপ্তাহে উপজেলার মদুনাঘাট পুলিশ ফাঁড়ির কাছে এক বিএনপি কর্মীকে প্রকাশ্যে গুলি করে হত্যা করা হয়। ওই স্থানের মাত্র পাঁচ কিলোমিটার দূরে এক সপ্তাহের ব্যবধানে ছাত্রদল নেতার এই হত্যাকাণ্ড ঘটল।