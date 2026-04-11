২৪ ঘণ্টায় ময়মনসিংহ মেডিকেলে হামের লক্ষণ নিয়ে ভর্তি ২৭ শিশু

নিজস্ব প্রতিবেদক
ময়মনসিংহ
‘বাবল সিপ্যাপ’ পদ্ধতিতে অক্সিজেন সরবরাহ করা হচ্ছে হামের উপসর্গ নিয়ে ভর্তি এক শিশুকে। সম্প্রতি ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের হাম আইসোলেশন ওয়ার্ডেফাইল ছবি: প্রথম আলো

ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের হাম আইসোলেশন ওয়ার্ডে গত ২৪ ঘণ্টায় রোগটির লক্ষণ নিয়ে নতুন করে ২৭ শিশু ভর্তি হয়েছে। বর্তমানে সেখানে চিকিৎসাধীন আছে ৭৭ শিশু।

হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, গতকাল শুক্রবার সকাল আটটা থেকে আজ শনিবার সকাল আটটা পর্যন্ত সময়ে নতুন এসব শিশু ভর্তি হয়। গত ১৭ মার্চ থেকে আজ সকাল পর্যন্ত হামের লক্ষণ নিয়ে মোট ৩৭১ শিশু ভর্তি হয়েছে। এর মধ্যে সুস্থ হয়ে হাসপাতাল ছেড়েছে ২৮৪ শিশু। মৃত্যু হয়েছে ১০ শিশুর। ওই ২৪ ঘণ্টায় আরও ২২ শিশু সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছে।

চলতি বছরের ফেব্রুয়ারি থেকে এক-দুজন করে হামের লক্ষণ নিয়ে শিশু বিভাগে ভর্তি শুরু হলেও মার্চের মাঝামাঝি থেকে রোগীর সংখ্যা বাড়তে থাকে। রোগীদের চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে ৬৪ শয্যার পৃথক একটি আইসোলেশন ওয়ার্ড চালু আছে। সেখানে তিনটি মেডিক্যাল টিম চিকিৎসা দিচ্ছে।

জেলা সিভিল সার্জনের কার্যালয় জানিয়েছে, আজ সকাল পর্যন্ত ১৯৭টি নমুনা পরীক্ষার জন্য ল্যাবে পাঠানো হয়েছে। এর মধ্যে ৭৪ জনের শরীরে হাম শনাক্ত হয়েছে।

ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের সহকারী পরিচালক (প্রশাসন) মোহাম্মদ মাইনউদ্দিন খান বলেন, সর্বশেষ ২৪ ঘণ্টায় নতুন ২৭ শিশু ভর্তি হয়েছে। এ সময়ে নতুন করে কোনো শিশুর মৃত্যু হয়নি।

