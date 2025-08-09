জেলা

নোয়াখালীতে মাইক্রোবাস খালে পড়ে ৭ জন নিহতের ঘটনায় মামলা

লক্ষ্মীপুর
সড়ক দুর্ঘটনায় পরিবারের একাধিক সদস্যকে হারিয়ে কান্নায় ভেঙে পড়েন মোহাম্মদ বাহার উদ্দিন। গত বুধবার সকালে লক্ষ্মীপুর সদর উপজেলার উত্তর জয়পুর ইউনিয়নের চৌপল্লী গ্রামে

নোয়াখালীর বেগমগঞ্জে মাইক্রোবাস নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে খালে পড়ার পর সাতজন নিহত হওয়ার ঘটনায় একটি মামলা করা হয়েছে। মামলাটিতে মাইক্রোবাসটির চালককে আসামি করা হয়েছে। গতকাল শুক্রবার রাত ১০টার দিকে বেগমগঞ্জ থানায় মামলাটি করা হয়।

এর আগে গত বুধবার ভোরে নোয়াখালীর বেগমগঞ্জের আলাইয়াপুর এলাকায় দুর্ঘটনাটি ঘটে। মাইক্রোবাসটিতে মোহাম্মদ বাহার উদ্দিন নামে এক ওমানপ্রবাসীকে নিয়ে তাঁর স্বজনেরা লক্ষ্মীপুর সদরের উত্তর জয়পুর ইউনিয়নের চৌপল্লী গ্রামের বাড়িতে ফিরছিলেন। নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে মাইক্রোবাসটি খালে পড়ে গেলে ঘটনাস্থলেই সাতজন নিহত হন। তাঁরা হলেন বাহারের নানি ফয়জুন নেসা (৮০), মা খুরশিদা বেগম (৫৫), স্ত্রী কবিতা বেগম (৩০), মেয়ে মীম আক্তার (২), ভাবি লাবনী বেগম (৩০), ভাতিজি লামিয়া আক্তার (৯) ও রেশমি আক্তার (১০)।

পুলিশ জানায়, রাতে বেগমগঞ্জ থানায় দায়ের হওয়া মামলাটির বাদী ওমানপ্রবাসী মোহাম্মদ বাহার উদ্দিনের বাবা আবদুর রহিম। এ মামলায় মাইক্রোবাসের চালক ও লক্ষ্মীপুর সদর উপজেলার হাজিরপাড়া ইউনিয়নের চরচামিতা এলাকার পাটওয়ারী বাড়ির মৃত ফয়েজ আহমেদের ছেলে এনায়েত হোসেনকে আসামি করা হয়েছে। চালককে সতর্ক করার পরও চোখে ঘুম ভাব নিয়ে গাড়ি চালানোর কারণে দুর্ঘটনায় সাতজনের প্রাণহানি হয়েছে বলে অভিযোগ নিহত ব্যক্তিদের স্বজনদের।

মামলার বিষয়টি নোয়াখালীর বেগমগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) লিটন দেওয়ান প্রথম আলোকে নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেন, সাতজন নিহত হওয়ার ঘটনায় মাইক্রোবাসের চালককে আসামি করে মামলা করা হয়েছে। মামলার পরবর্তী কার্যক্রম চন্দ্রগঞ্জ হাইওয়ে থানার পুলিশ দেখবে

