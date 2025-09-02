জেলা

উল্লাপাড়ায় তিনটি আন্তনগর ট্রেনের যাত্রাবিরতির দাবিতে আধঘণ্টা রেলপথ অবরোধ

সিরাজগঞ্জ
সিরাজগঞ্জের উল্লাপাড়ায় তিনটি আন্তনগর ট্রেনের যাত্রাবিরতির দাবিতে রেলপথ অবরোধ কর্মসূচি পালিত হয়েছে। আজ মঙ্গলবার সকালে উল্লাপাড়া রেলস্টেশনেছবি: প্রথম আলো

সিরাজগঞ্জের উল্লাপাড়ায় তিনটি আন্তনগর ট্রেনের যাত্রাবিরতির দাবিতে রেলপথ অবরোধ কর্মসূচি পালিত হয়েছে। আজ মঙ্গলবার সকাল সাড়ে আটটা থেকে নয়টা পর্যন্ত আধা ঘণ্টা উল্লাপাড়া রেলওয়ে স্টেশনে রেলপথ আটকে রাখেন স্থানীয় লোকজন।

উল্লাপাড়া রেলওয়ে স্টেশন সূত্রে জানা যায়, উল্লাপাড়া রেলওয়ে স্টেশনে চিলাহাটি এক্সপ্রেস, রংপুর এক্সপ্রেস ও ধূমকেতু এক্সপ্রেস ট্রেনের যাত্রাবিরতির দাবিতে আন্দোলনকারীরা ৩০ মিনিট রেলপথ অবরোধ করেন। এ সময়ে রাজশাহী থেকে ঢাকাগামী বনলতা এক্সপ্রেস ট্রেনটি লাহেড়ি মোহনপুর স্টেশনে আটকে ছিল। প্রশাসনের হস্তক্ষেপে আন্দোলনকারীরা আধা ঘণ্টা পর রেলপথ ছেড়ে চলে যান।

উল্লাপাড়া রেলওয়ে স্টেশনমাস্টার মাসুম আলী খান প্রথম আলোকে বলেন, এই স্টেশনে আরও তিনটি ট্রেনের যাত্রাবিরতির দাবিতে শিক্ষার্থী ও স্থানীয় লোকজন মিলে শাটডাউন কর্মসূচি পালন করেছেন। এতে বনলতা এক্সপ্রেস ট্রেনটির যাত্রায় আধা ঘণ্টার মতো বিলম্ব ঘটেছে। অন্য ট্রেনের সিডিউল বিপর্যয়ের কোনো আশঙ্কা নেই।

