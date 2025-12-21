চট্টগ্রামে কর্ণফুলীতে ট্রাফিক পুলিশের ওপর হামলা, আহত ২
চট্টগ্রামের কর্ণফুলীতে অভিযান চলাকালে ট্রাফিক পুলিশের ওপর সিএনজিচালিত অটোরিকশার চালকদের হামলার ঘটনা ঘটেছে। এ ঘটনায় দুই ট্রাফিক পুলিশ সদস্য আহত হয়েছেন। আজ রোববার বেলা ১১টার দিকে উপজেলার মইজ্জারটেক এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। এ ঘটনার পর ১০ জনকে আটক করেছে পুলিশ।
প্রত্যক্ষদর্শী সূত্র জানায়, বেলা ১১টার দিকে চট্টগ্রাম-কক্সবাজার মহাসড়কের মইজ্জারটেকসংলগ্ন এলাকায় অভিযান শুরু করেন ট্রাফিক পুলিশের দুই সার্জেন্ট ও পাঁচজন কনস্টেবল। এ সময় তাঁরা একটি নম্বরহীন সিএনজিচালিত অটোরিকশাকে সংকেত দেন। ওই অটোরিকশাকে মামলা দেওয়ার সময় ১০ থেকে ১৫ জন চালক এসে তাঁদের ওপর হামলা করেন। এ সময় ট্রাফিক পুলিশের সঙ্গে চালকদের হাতাহাতি হয়। এতে সার্জেন্ট ইমতিয়াজ শাহরিয়ার ও কনস্টেবল সালাউদ্দিন আহত হন।
জানতে চাইলে ট্রাফিক পুলিশের সার্জেন্ট ইমতিয়াজ শাহরিয়ার বলেন, ‘নিয়মিত অভিযানের সময় উল্টো পথে আসা একটি নম্বরহীন সিএনজিচালিত অটোরিকশা আটক করি। সঙ্গে সঙ্গে আশপাশে থাকা অটোরিকশার চালকেরা আমাদের ওপর হামলা করেন। এ ঘটনায় মামলা করা হবে।’
জানতে চাইলে কর্ণফুলী থানার উপপরিদর্শক (এসআই) আকাশ মাহমুদ বলেন, ‘এ ঘটনায় পুলিশী অভিযান অব্যাহত আছে এবং মামলা প্রক্রিয়াধীন।’