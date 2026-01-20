সীতাকুণ্ডে খামারের কর্মীকে কুপিয়ে ৭টি গরু লুট

সীতাকুণ্ডে খামারের কর্মীকে কুপিয়ে ৭টি গরু লুট
চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডের সলিমপুর ইউনিয়নের সিডিএ আবাসিক এলাকায় ব্রাদার্স অ্যাগ্রো নামে একটি খামার থেকে শাহিওয়াল জাতের সাতটি গরু লুট করে নিয়ে গেছে ডাকাতদল। আজ মঙ্গলবার ভোর সাড়ে চারটার দিকে খামারের এক কর্মীকে পিটিয়ে ও কুপিয়ে আহত করে এই ডাকাতির ঘটনা ঘটে।
খামারের আহত কর্মীর নাম মোহাম্মদ বাচ্চু মিয়া। তাঁকে স্থানীয় বাসিন্দারা উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করেছেন। তাঁর দুই পায়েই আঘাত রয়েছে। এ ছাড়া মাথায় ধারালো অস্ত্রের জখম রয়েছে।
খামারটির মালিক স্থানীয় বাসিন্দা সাজেদ চৌধুরী। বর্তমানে তিনি ওমরাহ পালনের উদ্দেশ্যে সৌদি আরবে অবস্থান করছেন। তাঁর অনুপস্থিতিতে খামারকর্মী বাচ্চু মিয়া খামারটির দেখাশোনা করে আসছেন।
বাচ্চু মিয়ার বরাতে স্থানীয় বাসিন্দা মালিক আবদুল মালেক চৌধুরী জানান, বাচ্চু মিয়া খামারের ভেতরে থাকা একটি ঘরে রাতে অবস্থান করতেন। খামারের দুটি ফটকে তালা দেওয়া ছিল। ভোরে ডাকাতদল এসে খামারের একটি ফটকের তালা ভাঙার চেষ্টা করলে বাচ্চু মিয়া ফটকের কাছে যান। তখন দেয়াল টপকে আসা কয়েকজন ডাকাত তাঁর গলায় ছুরি ধরে তাঁকে জিম্মি করেন। এ সময় তিনি চিৎকার করা শুরু করলে তাঁর মাথায় ধারালো অস্ত্র দিয়ে প্রথমে দুটি কোপ দেওয়া হয়। এরপর আঘাত করে পায়ের হাড় ভেঙে দেওয়া হয়েছে।
ডাকাতদলের সদস্যরা মুখোশ পরে একটি পিকআপ ভ্যান নিয়ে খামারের সামনে আসেন বলে জানান আবদুল মালেক চৌধুরী। তিনি বলেন, ‘বাচ্চু মিয়ার হাত বেঁধে তাঁকে খামারের ভেতর ফেলে রেখে গরু লুট করে নিয়ে যায় ডাকাতদল। লুট হওয়া গরুর মধ্যে ছয়টি ষাঁড় ও একটি গাভি। এসব গরুর আনুমানিক মূল্য প্রায় ৩৫ লাখ টাকা। ডাকাতদল চলে যাওয়ার পর বাচ্চু মিয়া গড়াগড়ি দিয়ে কোনোরকমে খামার থেকে বের হয়ে প্রতিবেশীদের জাগিয়ে ডাকাতির বিষয়টি জানিয়েছেন।’
জানতে চাইলে ফৌজদারহাট পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ সোহেল রানা প্রথম আলোকে বলেন, একটি খামার থেকে গরু চুরির খবর তিনি পেয়েছেন। পুলিশের একটি দল ঘটনাস্থল পরিদর্শনে গেছে।
এর আগে গত ২৯ ডিসেম্বর রাতে উপজেলার বাঁশবাড়িয়া ইউনিয়নের মাইলের মাথায় এলাকায় ‘এন আই’ অ্যাগ্রো নামের খামারে হানা দেয় ডাকাতদল। এ সময় ওই খামার থেকে ১২টি গরু লুট করে নিয়ে যায় ডাকাতেরা। ঘটনার ২০ দিন পার হলেও এখনো একটি গরুও উদ্ধার করতে পারেনি পুলিশ। এ ঘটনায় জড়িত কাউকে গ্রেপ্তার করাও সম্ভব হয়নি।