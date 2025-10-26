চোরাই পণ্যবোঝাই পিকআপ ভ্যানের ধাক্কায় অটোরিকশার চালক নিহত, আহত ৩

চোরাই পণ্যবোঝাই পিকআপ ভ্যানের ধাক্কায় অটোরিকশার চালক নিহত, আহত ৩
ফেনীর ফুলগাজী এলাকায় একটি সিএনজিচালিত অটোরিকশাকে ধাক্কা দিয়েছে একটি পিকআপ ভ্যান। এ সময় অটোরিকশাটির চালক নিহত ও তিন যাত্রী আহত হয়েছেন। আজ রোববার সকালে ফেনী-পরশুরাম আঞ্চলিক সড়কের ফুলগাজীর গজারিয়া বাজার এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।
নিহত চালকের নাম মোহাম্মদ রকি (১৮)। তিনি ফেনীর পরশুরাম উপজেলার মোহাম্মদপুর গ্রামের মজু মিয়ার ছেলে। আহত ব্যক্তিরা হলেন একই উপজেলার বক্স মাহমুদ ইউনিয়নের মোহাম্মদপুর গ্রামের বাসিন্দা ছতু মিয়া (৭০), তাঁর স্ত্রী মেহেরুন্নেসা (৬০) ও ভাতিজির স্বামী ইমরান হোসেন (২৮)।
প্রত্যক্ষদর্শী ও পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, বার্ধক্যজনিত অসুস্থতায় ভুগছেন ছতু মিয়া। তাঁকে সকালে অটোরিকশায় করে এক চিকিৎসকের কাছে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। অটোরিকশাটি ফেনী-পরশুরাম আঞ্চলিক সড়কের ফুলগাজীর গজারিয়া বাজার এলাকায় পৌঁছালে বিপরীত দিক থেকে আসা পিকআপ ভ্যানটি ধাক্কা দেয়। এ সময় অটোরিকশাটি দুমড়েমুচড়ে যায় এবং ঘটনাস্থলেই চালক নিহত হন। স্থানীয় বাসিন্দারা আহত তিন যাত্রীকে উদ্ধার করে ফেনী ২৫০ শয্যার জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে যান। আহত দুজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় তাঁদের চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়েছে।
পুলিশ জানায়, দুর্ঘটনাকবলিত দুটি গাড়ি জব্দ করা হয়েছে। এর মধ্যে পিকআপ ভ্যানটিতে চোরাই পথে ভারত থেকে আনা শাড়ি, লেহেঙ্গা, থ্রি–পিসসহ বিভিন্ন ধরনের পোশাক রয়েছে। এসব পোশাকও জব্দ করা হয়েছে। নিহত ব্যক্তির লাশ ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে।
ফুলগাজী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মো. লুৎফুর রহমান বেলা পৌনে তিনটার দিকে প্রথম আলোকে বলেন, জব্দ করা পিকআপ ভ্যানটিতে কী পরিমাণ চোরাই পণ্য রয়েছে, তা হিসাব করা হচ্ছে। দুর্ঘটনার পর থেকে পিকআপ ভ্যানের চালক পলাতক। তাঁকে ধরতে পুলিশের চেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।