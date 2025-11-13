জেলা

ঢাকার বাইরে আগুন-অবরোধ, যান চলাচল বন্ধ, আটক ৩৬

বিশাল বাংলা ডেস্ক
ফেনীতে দাঁড়িয়ে থাকা একটি বাসে আগুন দিয়ছে দুর্বৃত্তরা। গতকাল রাত ১০টার দিকে ঢাকা–চট্টগ্রাম মহাসড়কে সদর উপজেলার রামপুর এলাকায়ছবি: ভিডিও থেকে নেওয়া।

ঢাকার বাইরে ৭টি জেলায় বাসে, ট্রাকে, পিকআপভ্যানে, রেলপথে ও জুলাই স্মৃতিস্তম্ভে আগুন দেওয়ার ঘটনা ঘটেছে। ৭টি জেলায় আগুন ধরিয়ে বা গাছ ফেলে সড়ক, মহাসড়ক ও রেলপথ অবরোধ করা হয়েছে। ঢাকা-খুলনা মহাসড়কে পাঁচ ঘণ্টা যান চলাচল বন্ধসহ ৪টি জেলায় যোগাযোগ ব্যাহত হওয়ায় যাত্রীরা দুর্ভোগে পড়েছেন। তিনটি জেলায় ককটেল বিস্ফোরণ হয়েছে। এ ছাড়া শরীয়তপুর ও কুড়িগ্রাম থেকে নাশকতার চেষ্টা ও নাশকতায় জড়িত অভিযোগে ৩৬ জনকে আটক করা হয়েছে।

আজ বৃহস্পতিবার দুপুর ১২টা পর্যন্ত ঢাকার বাইরের ১১টি জেলা থেকে এ ধরনের ঘটনার তথ্য পাওয়া গেছে।

কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগ অনলাইনে আজ ১৩ নভেম্বর ‘লকডাউন’ কর্মসূচি ঘোষণা করেছে।

আমাদের নিজস্ব প্রতিবেদক ও প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর:

শরীয়তপুর

ফরিদপুরের ভাঙা থেকে শরীয়তপুরের জাজিরার নাওডোবা পর্যন্ত ২৮ কিলোমিটার সড়কের ৫টি স্থানে সকাল ৬টা থেকে অবস্থান নেন আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীরা। তাঁরা সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেন। গাছ ফেলে ও টায়ার জ্বালিয়ে সড়কে যানবাহন চলাচল বন্ধ করে দেন। পুলিশের গাড়িসহ সড়কের বিভিন্ন স্থানে ককটেল বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে। পরে জাজিরার পদ্মা সেতু দক্ষিণ, শিবচর, ভাঙা ও হাইওয়ে থানার পুলিশ চার ঘণ্টা পর সকাল ১০টার দিকে সড়ক থেকে অবরোধকারীদের সরিয়ে দেন। পদ্মা সেতু দক্ষিণ থানার পুলিশ এ সময় তিনজনকে আটক করেন। জাজিরার পদ্মা সেতু দক্ষিণ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) গোলাম রসুল এ তথ্য জানান।

পদ্মা সেতুর সামনের ঢাকা-ভাঙা এক্সপ্রেসওয়ে থেকে অবরোধকারীদের সরিয়ে দেওয়ায় সকাল সাড়ে ১০টা থেকে পদ্মা সেতু দিয়ে কিছু যানবাহন চলাচল শুরু করেছে। তবে শরীয়তপুর থেকে ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন এলাকায় যানবাহন চলাচল বন্ধ আছে।

শরীয়তপুর বাস টার্মিনাল থেকে ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন এলাকায় বাস চলাচল বন্ধ রাখা হয়েছে। শরীয়তপুরের বাস চলাচল বন্ধ থাকায় যাত্রীরা দুর্ভোগে পরেছেন। অনেকে টার্মিনালে বসে বাসের জন্য অপেক্ষা করছেন। মাদারীপুরের খাসেরহাট থেকে ঢাকা যাওয়ার জন্য শরীয়তপুর বাস টার্মিনালে এসে অপেক্ষা করছিলেন দিদারুল আলম নামের এক ব্যক্তি। তিনি বলেন, ‘জরুরি প্রয়োজনে ঢাকা যেতে হবে। সকাল ৯টার দিকে এসে বসে আছি। কিন্তু বাস চলাচল বন্ধ।’

শরীয়তপুর বাস মালিক সমিতির সভাপতি ফারুক আহম্মেদ তালুকদার বলেন, গতকাল ঢাকার ধোলাইপাড় এলাকায় শরীয়তপুরের দুটি বাসে আগুন দেওয়া হয়েছে। ওই কারণে মালিক ও শ্রমিকেরা আতঙ্কের মধ্যে আছে। এ ছাড়া টার্মিনালে যাত্রীদের চাপ নেই। তাই আপাতত বাস চলাচল বন্ধ আছে।

ফরিদপুর

ফরিদপুরের ভাঙ্গার সুয়াদী বাসস্ট্যান্ড এলাকায় ঢাকা-খুলনা মহাসড়কে আওয়ামী লীগের অবরোধের কারণে পাঁচ ঘণ্টা যান চলাচল বন্ধ ছিল। পরে বেলা সাড়ে ১১টার দিকে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়। আজ সকাল সাড়ে ছয়টা থেকে আওয়ামী লীগ ও ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীরা গাছের গুঁড়ি ফেলে এবং টায়ারে আগুন জ্বালিয়ে এই মহাসড়ক অবরোধ করে। এতে উভয় পাশে শত শত যাত্রীবাহী বাস, ট্রাক ও পণ্যবাহী যানবাহন আটকা পড়ে, সৃষ্টি হয় দীর্ঘ যানজটের। ভাঙ্গা হাইওয়ে থানার ওসি মো. রোকিবুজ্জামান এ তথ্য জানান।

হাইওয়ে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ভোর সাড়ে ছয়টায় ঢাকা-বরিশাল মহাসড়কের মাধবপুর বাসস্ট্যান্ডে টায়ার জ্বালিয়ে ও গাছের গুঁড়ি ফেলে অবরোধ করেন আওয়ামী লীগ ও সহযোগী সংগঠনের নেতা-কর্মীরা। এই পথে আধা ঘণ্টা যান চলাচল বন্ধ থাকার পর সকাল সাতটায় যান চলাচল স্বাভাবিক হয়। পাশাপাশি ঢাকা-খুলনা মহাসড়কের মুনসুরাবাদ বাসস্ট্যান্ডে সাড়ে ৬টা থেকে সকাল ১০টা পর্যন্ত অবরোধ ছিল। টায়ার জ্বালিয়ে করা এই স্থানের অবরোধ সাড়ে তিন ঘণ্টা পর স্বাভাবিক হয়। পরে এই মহাসড়কের সুয়াদী বাসস্ট্যান্ডে সকাল সাড়ে ৯টা ও ১০টায় দুই দফায় কয়েক মিনিটের জন্য অবরোধ তুলে নিলেও আবার অবরোধ করা হয়। পরে বেলা সাড়ে ১১টার দিকে পুরোপুরি অবরোধ তুলে নেয় অবরোধকারীরা।

গোপালগঞ্জ

গোপালগঞ্জ শহরের গণপূর্ত ভবনের সামনে রাখা একটি পিকআপ ভ্যানে দুর্বৃত্তরা গতকাল বুধবার রাতে পেট্রলবোমা ছুড়ে আগুন দিয়েছে। একই রাতে জেলার বিভিন্ন সড়কে গাছ কেটে অবরোধ সৃষ্টি করা হয়। গোপালগঞ্জ ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের উপসহকারী পরিচালক শিপলু আহমেদ এ তথ্য জানান।

গণপূর্ত বিভাগের কর্মচারী নাসির উদ্দিন প্রথম আলোকে বলেন, গতকাল ভোররাত সাড়ে চারটার দিকে নৈশপ্রহরীর চিৎকারে তাঁর ঘুম ভাঙে। বাসা থেকে বের হয়ে দেখেন ভবনের সামনে রাখা পিকআপ ভ্যানে আগুন জ্বলছে। গাড়ির চারপাশে ও সড়কে আগুন ছড়িয়ে পড়ে। আশপাশের লোকজন এসে পানি ও বালু দিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনেন।

এদিকে গভীর রাতে ঢাকা-খুলনা মহাসড়ক ও গোপালগঞ্জ-কোটালীপাড়া সড়কের কয়েকটি স্থানে গাছ কেটে সড়কে ফেলে অবরোধ সৃষ্টি করা হয়। রাত তিনটা থেকে ভোররাত চারটার দিকে গোপালগঞ্জ ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা ঘটনাস্থলে গিয়ে গাছগুলো সরিয়ে যান চলাচল স্বাভাবিক করেন।

ব্রাহ্মণবাড়িয়া

ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় গভীর রাতে রেললাইনে আগুন দেওয়ার ঘটনা ঘটেছে। গতকাল রাত পৌনে দুইটার দিকে ওই রেললাইনের ওপর প্লাস্টিকের পাইপে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়। খবর পেয়ে আখাউড়া রেলওয়ে থানার পুলিশ সদস্যরা ঘটনাস্থলে পৌঁছান। তবে এর আগেই সেখান থেকে পালিয়ে যায় দুর্বৃত্তরা। রেললাইনের ওপর আগুনের কারণে ঢাকা থেকে ছেড়ে আসা চট্টগ্রামগামী তূর্ণা নিশীথা ট্রেনটি সদর উপজেলার পঘাচং ও একই পথের বিজয় এক্সপ্রেস ট্রেনটি ব্রাহ্মণবাড়িয়া রেলওয়ে স্টেশনে আটকা পড়ে। এতে আধা ঘণ্টা ট্রেন চলাচল বন্ধ ছিল। আগুনে নেভানোর পর ট্রেন চলাচল আবার স্বাভাবিক হয়।

আখাউড়া রেলওয়ে থানার ওসি এস এম শফিকুল ইসলাম বলেন, খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছান পুলিশ সদস্যরা। রেললাইন চলাচল উপযোগী করতে ১০ মিনিটের মতো সময় লেগেছে। এরপরই ট্রেন চলাচল শুরু হয়।

টাঙ্গাইল

ঢাকা-টাঙ্গাইল মহাসড়কে চলন্ত অবস্থায় যাত্রীবাহী বাসে আগুন দেওয়ার ঘটনা ঘটেছে। মহাসড়কের বাসাইল উপজেলার বাঐখোলা এলাকায় ঢাকা থেকে পাবনাগামী ‘স্টার বাংলা’ নামের যাত্রীবাহী বাস রাত একটার দিকে এ ঘটনা ঘটে। এ সময় যাত্রীরা দ্রুত বাস থেকে নেমে পড়েন। ফলে হতাহতের কোনো ঘটনা ঘটেনি।

খবর পেয়ে টাঙ্গাইল ফায়ার সার্ভিসের দুটি ইউনিট ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে বলে জানান টাঙ্গাইল ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের সিনিয়র স্টেশন অফিসার এস এম হুমায়ূন কার্ণায়েন। তিনি বলেন, সৌভাগ্যক্রমে ওই ঘটনায় কোনো হতাহতের ঘটনা ঘটেনি।

মানিকগঞ্জ

মানিকগঞ্জের বাসস্ট্যান্ড এলাকায় গতকাল বুধবার রাতে ককটেল বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে। গতকাল রাত সাড়ে ৮টার দিকে বাসস্ট্যান্ড এলাকায় ফলপট্টির সামনে দ্রুতগতিতে আসা একটি পিকআপ ভ্যান থেকে দুর্বৃত্তরা ককটেল বিস্ফোরণ ঘটায়। গাড়িটি দ্রুত ঘটনাস্থল ত্যাগ করে ঢাকা-আরিচা মহাসড়ক ধরে আরিচার দিকে চলে যায়। এরপর বিএনপি, যুবদল, স্বেচ্ছাসেবক দল ও শ্রমিক দলের নেতা-কর্মীরা বাসস্ট্যান্ড এলাকায় অবস্থান নেন। বাস টার্মিনালে রাতে পাহারা দিয়েছেন শ্রমিক দল ও পরিবহন ইউনিয়নের নেতা-কর্মীরা।

মানিকগঞ্জ সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) কামাল হোসেন বলেন, খবর পেয়ে তাৎক্ষণিক ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়। শহরের গুরুত্বপূর্ণ স্থানে পুলিশ নিয়মিত টহল দিচ্ছে।

কুড়িগ্রাম

কুড়িগ্রামে লকডাউনকে কেন্দ্র করে নাশকতার পরিকল্পনার অভিযোগে জেলা পুলিশ দুই দফায় মোট ৩৩ জনকে গ্রেপ্তার করেছে। গ্রেপ্তার ব্যক্তিদের মধ্যে স্থানীয় বিভিন্ন পর্যায়ের আওয়ামী লীগ, যুবলীগ ও ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীরা আছেন। কুড়িগ্রাম জেলা পুলিশের মিডিয়া অফিসার ও অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (উলিপুর সার্কেল) মো. আশরাফুল আলম এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

নড়াইল

নড়াইলের লোহাগড়া উপজেলায় আগুন জ্বালিয়ে সড়ক অবরোধের চেষ্টা করা হয়েছে। এ সময় ঘটনাস্থল থেকে অবিস্ফোরিত একটি ককটেল সদৃশ বস্তু ও কয়েকটি চিরকুট উদ্ধার করা হয়। গতকাল রাতে উপজেলার সিঅ্যান্ডবি চৌরাস্তা এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। লোহাগড়া থানা-পুলিশের পরিদর্শক (তদন্ত) অজিত কুমার রায় এ তথ্য জানিয়েছেন।

বরগুনা

বরগুনায় জুলাই স্মৃতিস্তম্ভে গতকাল রাত একটার দিকে আগুন দিয়েছে নিষিদ্ধ ঘোষিত ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীরা। এ ছাড়া জেলার বেশ কয়েকটি স্থানে আগুন দিয়ে সড়ক অবরোধের চেষ্টা করেছেন ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীরা। বরগুনা থেকে সড়ক পথে দূরপাল্লার যানবাহন চলাচল বন্ধ আছে। বরগুনা সদর থানার পরিদর্শক মো. সোহেল এ তথ্য জানান।

সকাল থেকে বরগুনা বাস টার্মিনাল থেকে অভ্যন্তরীণ ও দূরপাল্লার সড়ক পথের সব বাস চলাচল বন্ধ আছে। এতে দুর্ভোগে পরেছেন যাত্রীরা। মাসুম নামের এক যাত্রী বলেন, ঢাকায় যাওয়ার জন্য সকালে বাড়ি থেকে বাস টার্মিনালে গিয়ে দেখেন বাস চলাচল বন্ধ।

বরগুনা বাস-মিনিবাস মালিক সমিতির সভাপতি ফারুক শিকদার বলেন, যাত্রী সংকটের কারণে তাঁরা বাস চলাচল বন্ধ করে দিয়েছেন।

মাদারীপুর

মাদারীপুরের শিবচরে পদ্মা সেতু সংযুক্ত ঢাকা-ভাঙ্গা এক্সপ্রেসওয়ের দুটি অংশে গাছ ফেলে ব্যারিকেড দেওয়া হয়। সকাল ৮টার দিকে এক্সপ্রেসওয়ের শিবচরের দত্তপাড়া ও সীমানা এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। ব্যারিকেড দেওয়ার প্রায় এক ঘণ্টা পর শিবচর উপজেলা বিএনপি ও সহযোগী সংগঠনের নেতা-কর্মীরা গাছ সরিয়ে যান চলাচল স্বাভাবিক করেন বলে জানান শিবচর উপজেলা বিএনপির আহ্বায়ক শাহাদাত হোসেন খান।

শিবচর হাইওয়ে থানার ওসি জহুরুল ইসলাম বলেন, সকালে মহাসড়কে গাছের ডাল ফেলে দুর্বৃত্তরা বাধা দেওয়ার চেষ্টা করেছিল। পরে স্থানীয় লোকজনের সহযোগিতায় ডাল সরিয়ে ফেলা হয়েছে। এক্সপ্রেসওয়েতে যানবাহন কম চলছে, তবে পরিস্থিতি স্বাভাবিক আছে।

ফেনী

ফেনীতে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কে দাঁড় করিয়ে রাখা যাত্রীবাহী একটি বাসে আগুন দেওয়ার ঘটনা ঘটেছে। গতকাল রাত ১০টার দিকে জেলার সদর উপজেলার রামপুর পল্লী বিদ্যুৎ-সংলগ্ন এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। পরে কিছুক্ষণের মধ্যে আশপাশের লোকজন পানি ঢেলে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনেন।

ফেনী মডেল থানার ওসি মোহাম্মদ সামসুজ্জামান জানান, আগুনের খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে যায়। বাসটি কেন ওখানে দাঁড় করিয়ে রাখা ছিল, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। এ ঘটনায় প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

এদিকে গতকাল রাত ১০টার দিকে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কে ফেনীর সদর উপজেলার ফতেপুর এলাকায় আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীরা কাঠে আগুন দিয়ে রাস্তা অবরোধের চেষ্টা করেন। ওই কর্মসূচিতে ১৫ থেকে ২০ জন মুখে মাস্ক পরে অংশ নেন। তবে এ বিষয়ে পুলিশের কাছে কোনো তথ্য নেই বলে জানিয়েছেন ওসি মোহাম্মদ সামসুজ্জামান।

