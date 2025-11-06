জেলা

ঠাকুরগাঁও-২

বিএনপি থেকে প্রার্থী দেওয়ার দাবিতে হরিপুরে বিক্ষোভ–মানববন্ধন

প্রতিনিধি
ঠাকুরগাঁও
ঠাকুরগাঁও-২ সংসদীয় আসনে বিএনপির কাউকে প্রার্থী করার দাবিতে বিক্ষোভ ও মানববন্ধন করেছেন বিএনপির নেতা-কর্মীরা। আজ বৃহস্পতিবার বেলা ১১টার দিকে হরিপুর উপজেলায়ছবি: সংগৃহীত

ঠাকুরগাঁও-২ আসনে (বালিয়াডাঙ্গী, হরিপুর ও রানীশংকৈল উপজেলার আংশিক) দল থেকে কাউকে মনোনয়ন দেওয়ার দাবিতে বিক্ষোভ ও মানববন্ধন হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার বেলা ১১টার দিকে হরিপুর উপজেলা বিএনপি ও সহযোগী সংগঠনের নেতা–কর্মীরা এ কর্মসূচি পালন করেন।

৩ নভেম্বর রাজধানীর গুলশানে বিএনপির চেয়ারপারসনের রাজনৈতিক কার্যালয়ে দলের ২৩৭ প্রার্থীর নাম ঘোষণা করা হয়। তখন ঠাকুরগাঁও-২ আসনে প্রার্থীর নাম ঘোষণা করা হয়নি। যেসব আসনে বিএপির প্রার্থী ঘোষণা করা হয়নি, সেখানে দলটির সঙ্গে যুগপৎ আন্দোলনে থাকা দল থেকে মনোনয়ন দেওয়া হতে পারে বলে আলোচনা আছে।

ঠাকুরগাঁও-২ আসনে দলীয় কাউকে মনোনয়ন দেওয়ার দাবিতে আজ বৃহস্পতিবার বিএনপির নেতা–কর্মীরা উপজেলার শহীদ মিনার চত্বরে জড়ো হন। পরে বেলা ১১টার দিকে সেখানে মানববন্ধন করেন তাঁরা। সে সময় তাঁরা ‘অবৈধ প্রার্থী, মানি না মানব না’, ‘ধানের শীষের প্রার্থী চাই, দিতে হবে’—এমন স্লোগান দিতে থাকেন।

মানববন্ধনে বক্তারা বলেন, জোটের কারণে ২০০১ সাল থেকে জাতীয় সংসদ নির্বাচনে এ আসনে জামায়াতে ইসলামীকে ছাড় দিতে বাধ্য হয়েছে বিএনপি। এতে যোগ্য নেতারা প্রতিদ্বন্দ্বিতার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়েছেন। তাঁরা মনে করেন, এবারও যদি শরিক দলকে আসনটি ছেড়ে দেওয়া হয়, তবে তৃণমূল পর্যায়ের কর্মীদের মধ্যে হতাশা দেখা দেবে। এতে সংগঠন দুর্বল হয়ে পড়বে। এই আসনে উপযুক্ত প্রার্থী না পেলে বিএনপির মহাসচিবকে প্রার্থী হওয়ার অনুরোধও জানানো হয়।

মানববন্ধনে বক্তব্য দেন উপজেলা বিএনপির সভাপতি মো. জামাল উদ্দিন, হরিপুর ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি আবদুল হামিদ, ডাঙ্গীপাড়া ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি রেজুয়ানুল হক বিশ্বাস, ভাতুরিয়া ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি মনোয়ার হোসেন, গেদুড়া ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি জাহিরুল ইসলাম, হরিপুর উপজেলা যুবদলের সভাপতি সাজ্জাদ হোসেন ও উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের সাধারণ সম্পাদক মো. আকতারুজ্জামান।

পরে সেখান থেকে একটি বিক্ষোভ মিছিল বের করা হয়। মিছিলটি উপজেলা শহরের প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে।

