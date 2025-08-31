জেলা

ভৈরবে জুতা তৈরির দুটি কারখানায় অগ্নিকাণ্ড

নিজস্ব প্রতিবেদক
ভৈরব
ভৈরবে ফায়ার সার্ভিসের তিনটি ইউনিট আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে কাজ করেছবি: প্রথম আলো

কিশোরগঞ্জের ভৈরবে আগুনে দুটি জুতার কারখানা পুড়ে গেছে। গতকাল শনিবার রাতে পৌর শহরের লক্ষ্মীপুর এলাকায় অবস্থিত উসমান মোল্লার মার্কেটে অগ্নিকাণ্ড ঘটে। সেখানে ঈগল পিও ফুটওয়্যার ও চেঞ্জ পিও ফুটওয়্যার নামের দুটি কারখানায় আগুন লাগে।

ফায়ার সার্ভিস ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, গতকাল রাত পৌনে নয়টার দিকে চেঞ্জ পিও ফুটওয়্যারের অফিসকক্ষে আগুনের শিখা দেখা দেয়। তখন কারখানার উৎপাদন ও অফিসকক্ষ বন্ধ ছিল। আগুন দ্রুত পাশের ঈগল পিও ফুটওয়্যারে ছড়িয়ে পড়ে। কিছুক্ষণ পর ফায়ার সার্ভিসের তিনটি ইউনিট আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে কাজ শুরু করে। দেড় ঘণ্টার চেষ্টায় রাত সাড়ে ১০টার দিকে আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে।

ঈগল পিও ফুটওয়্যারের পরিচালক সোহাগ মিয়া বলেন, ‘আমাদের কারখানায় শীতকালীন জুতা তৈরির কাঁচামাল ছিল, যার আর্থিক মূল্য প্রায় তিন কোটি টাকা। আগুনে সবই পুড়ে গেছে।’

ভৈরব ফায়ার সার্ভিসের ওয়্যারহাউস পরিদর্শক আজিজুল হক বলেন, শর্টসার্কিট থেকে আগুনের সূত্রপাত হয়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। ধোঁয়ার কারণে আগুন নেভানোর কাজ কঠিন হয়ে পড়েছিল।

