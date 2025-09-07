জেলা

বগুড়ায় পেট্রল পাম্পের অফিস থেকে কর্মকর্তার গলাকাটা লাশ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদক
বগুড়া
মরদেহ
বগুড়া শহরের একটি পেট্রল পাম্প থেকে এক কর্মকর্তার গলাকাটা লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ রোববার সকাল সাড়ে ১০টার দিকে শহরের দত্তবাড়ি এলাকায় শতাব্দী ফিলিং স্টেশনের অফিস কক্ষে লাশটি পাওয়া যায়।

নিহত ইকবাল হোসেন (২৫) ওই পেট্রল পাম্পের ক্যাশিয়ার ছিলেন। তাঁর বাড়ি সিরাজগঞ্জ সদরের পিপুলবাড়িয়া এলাকায়। শতাব্দী ফিলিং স্টেশনের অফিস কক্ষে সকালে একজনের গলাকাটা লাশ পড়ে থাকতে দেখে স্থানীয় লোকজন পুলিশকে খবর দেন। পরে পুলিশ গিয়ে লাশ উদ্ধার করে।

পুলিশ জানায়, প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, শতাব্দী ফিলিং স্টেশনের অফিস কক্ষে শনিবার দিবাগত রাতের কোনো এক সময় ইকবালকে হত্যা করা হয়েছে। লাশ বগুড়ার শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ মর্গে পাঠানোর প্রক্রিয়া চলছে।

এসব তথ্য নিশ্চিত করে বগুড়া সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হাসান বাসির বলেন, ঘটনাস্থল থেকে একটি চাকু উদ্ধার করা হয়েছে। হতাকাণ্ডের কারণ এখনো নিশ্চিত হওয়া যায়নি। তবে ঘটনার পর থেকে একজন কর্মচারীর খোঁজ মিলছে না। তাঁর খোজ পাওয়া গেলে এ ঘটনার ক্লু মিলবে।

