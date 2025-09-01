মাঝপথে ইঞ্জিন থেকে ঢাকাগামী পর্যটক এক্সপ্রেসের ১৮ বগি বিচ্ছিন্ন
কক্সবাজার থেকে ঢাকাগামী পর্যটক এক্সপ্রেস ট্রেনের ইঞ্জিনের বাফার হুক ভেঙে গিয়ে ইঞ্জিন থেকে ১৮টি বগি বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। আজ সোমবার রাত ১০টা ১০ মিনিটে চট্টগ্রামের পটিয়ায় এ ঘটনা ঘটে।
রাত ১১টা পর্যন্ত বগিগুলো রেললাইনে দাঁড়িয়ে ছিল। চট্টগ্রাম নগরের পাহাড়তলী থেকে উদ্ধারকারী ইঞ্জিন পাঠানো হচ্ছে। ট্রেনটিতে প্রায় ৯০০ যাত্রী ছিলেন।
পটিয়া রেলস্টেশনের স্টেশনমাস্টার রাশেদুল আলম প্রথম আলোকে বলেন, পর্যটক এক্সপ্রেস চন্দনাইশের দোহাজারী অতিক্রম করে পটিয়ায় প্রবেশের সময় ইঞ্জিনের বাফার ভেঙে যায়। ঘটনাস্থল পটিয়া স্টেশন থেকে প্রায় এক কিলোমিটার দূরে। যাত্রীদের নিরাপত্তার জন্য রেলওয়ের নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যরা সেখানে অবস্থান করছেন।
রেলওয়ের বিভাগীয় পরিবহন কর্মকর্তা আনিসুর রহমান রাত ১১টার দিকে প্রথম আলোকে বলেন, চট্টগ্রাম থেকে উদ্ধারকারী ট্রেন পাঠানো হয়েছে। সাড়ে ১১টার মধ্যে সেটি পৌঁছাবে। এরপর ট্রেনটি চট্টগ্রামে নিয়ে আসা হবে, পরে তা ঢাকায় যাবে।
এর আগে গত ২৬ জুলাই কক্সবাজার থেকে ঢাকাগামী কক্সবাজার এক্সপ্রেসের গার্ড ব্রেক বগির হুক ভেঙে গিয়ে মূল ট্রেন থেকে বগিটি বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। চট্টগ্রামের বোয়ালখালী উপজেলার গোমদণ্ডী স্টেশন এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। প্রায় ৩০ মিনিট ট্রেনটি সেখানে আটকে ছিল। পরে বিচ্ছিন্ন বগি ফেলে মূল ট্রেন চট্টগ্রামের উদ্দেশে ছেড়ে যায়।