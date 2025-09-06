ভালুকায় মাছ ধরতে গিয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্টে দুই মাদ্রাসাশিক্ষার্থীর মৃত্যু

ভালুকায় মাছ ধরতে গিয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্টে দুই মাদ্রাসাশিক্ষার্থীর মৃত্যু
ময়মনসিংহের ভালুকায় মাছ ধরার সময় বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে দুই মাদ্রাসাশিক্ষার্থীর মৃত্যু হয়েছে। আজ শনিবার সকালে উপজেলার হবিরবাড়ি এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।
বিদ্যুৎস্পৃষ্টে মারা যাওয়া দুই শিক্ষার্থীর নাম আব্দুল মুমিন (১৮) ও মাহেদী হাসান (১৯)। আব্দুল মুমিন ভালুকা উপজেলার মামারিশপুর এলাকার বাসিন্দা এবং মাহেদী হাসানের বাড়ি মুক্তাগাছা উপজেলার বনবাংলা বাজার এলাকায়। দুজনেই মাদরাসাতু রওজাতুস সুন্নাহ আল আরাবিয়া মাদ্রাসার মিজান বিভাগের শিক্ষার্থী ছিলেন।
স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, আজ সকালে মাদ্রাসার সামনের খালে বৈদ্যুতিক মোটরের সাহায্যে পানি সেচে মাছ ধরতে যান কয়েকজন শিক্ষার্থী। একপর্যায়ে বেলা সাড়ে ১১টার দিকে অসাবধানতাবশত মুমিন ও মাহেদী বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হন। পরে সহপাঠী ও স্থানীয় লোকজন তাঁদের উদ্ধার করে ভালুকা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে সেখানকার জরুরি বিভাগের কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁদের মৃত ঘোষণা করেন।
ভালুকা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হুমায়ুন কবির বলেন, বিদ্যুৎস্পৃষ্টে মৃত দুই শিক্ষার্থীর লাশ উদ্ধার করে থানায় নিয়ে আসা হয়েছে। এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় আইনি পদক্ষেপ নেওয়া হবে।