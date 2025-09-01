জেলা

মেহেরপুরে যৌথ বাহিনীর অভিযানে অস্ত্র-গুলিসহ বিএনপির সাবেক নেতা আটক

মেহেরপুর
মেহেরপুরের গাংনীতে যৌথ বাহিনী অভিযান চালিয়ে একটি বিদেশি পিস্তল, দুটি ম্যাগাজিন ও তিনটি গুলি উদ্ধার করেছে। এ সময় বিএনপির সাবেক এক নেতাকে আটক করা হয়েছে।

আজ সোমবার ভোরে গাংনী পৌরসভার চৌগাছা এলাকায় নিজ বাড়ি থেকে তাঁকে আটক করা হয়।  

আটক গোলাম মোস্তফা (৫০) গাংনী পৌর বিএনপির সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক। তিনি পৌরসভার চৌগাছা এলাকার ভিটাপাড়ার মৃত আজিজুল হকের ছেলে।

যৌথ বাহিনী সূত্রে জানা যায়, গোলাম মোস্তফা নিজ বাড়িতে অস্ত্র নিয়ে অবস্থান করছেন—এমন সংবাদের ভিত্তিতে সেনাবাহিনী ও র‍্যাব–১২–এর গাংনী ক্যাম্পের সদস্যরা যৌথ অভিযান চালান। এ সময় তাঁর কাছ থেকে একটি বিদেশি পিস্তল, দুটি ম্যাগাজিন ও তিনটি গুলি উদ্ধার করা হয়। গোলাম মোস্তফার বিরুদ্ধে অস্ত্র নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা করা হবে। তাঁকে গাংনী থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বানী ইসরাইল বলেন, যৌথ বাহিনী কর্তৃক আটক গোলাম মোস্তফাকে অস্ত্র নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা দেওয়ার প্রক্রিয়া চলছে। মামলার কাজ শেষ হলে তাঁকে আদালতের মাধ্যমে জেলহাজতে পাঠানো হবে।

