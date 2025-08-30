পঞ্চগড়ে ওভারটেক করতে গিয়ে মাইক্রোবাসের ধাক্কা, ইজিবাইকের দুই যাত্রী নিহত

পঞ্চগড়ে ওভারটেক করতে গিয়ে মাইক্রোবাসের ধাক্কা, ইজিবাইকের দুই যাত্রী নিহত
পঞ্চগড়ে মাইক্রোবাসের ধাক্কায় ইজিবাইকের দুই যাত্রী নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় আহত হয়েছেন ইজিবাইকের চালকসহ আরও তিনজন। গতকাল শুক্রবার সন্ধ্যা সাতটার দিকে সদর উপজেলার তিন মাইল-ডাঙ্গাপাড়া এলাকায় পঞ্চগড়-বাংলাবান্ধা সড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে।
প্রত্যক্ষদর্শীদের ভাষ্য, ধাক্কা দেওয়া মাইক্রোবাসটিতে ‘ডিবি পুলিশ’ লেখা কাগজ লাগানো ছিল।
নিহত দুজন হলেন সদর উপজেলার আহাম্মদ আলী (৫৫) ও গোয়ালপাড়া এলাকার আবদুস সালমের ৭ বছর বয়সী ছেলে ইয়াসিন আলী।
পঞ্চগড় সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আবদুল্লাহ হিল জামান দুর্ঘটনায় হতাহত হওয়ার খবরের সত্যতা নিশ্চিত করেছেন।
স্থানীয় লোকজন ও পুলিশ জানায়, গতকাল সন্ধ্যায় একটি ইজিবাইক শহর থেকে যাত্রী নিয়ে জগদল বাজারের দিকে যাচ্ছিল। ওই সময় বিপরীত দিক থেকে আসছিল মাইক্রোবাস। মাইক্রোবাসটি একই দিকে যাওয়া একটি ট্রাককে ওভারটেক করতে গিয়ে সামনে থাকা ইজিবাইককে ধাক্কা দেয়। এতে ইজিবাইক দুমড়েমুচড়ে যায়।
গুরুতর আহত ব্যক্তিদের স্থানীয় লোকজন উদ্ধার করে সদর হাসপাতালে নিলে চিকিৎসকেরা আহাম্মদ আলী ও ইয়াসিন আলীকে মৃত ঘোষণা করেন। চালক শরিফুল ইসলামের অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় তাঁকে রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়েছে। আহত অপর দুজন সদর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।
দুর্ঘটনার পর স্থানীয় লোকজন মাইক্রোবাস ও ট্রাক জব্দ করে সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেন। পরে পুলিশ গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।