শ্রীপুরে মাদক উদ্ধার অভিযানে হামলা, দুই এসআই আহত, বাবা–মা ও দুই ছেলে গ্রেপ্তার

প্রতিনিধি
শ্রীপুর, গাজীপুর
গাজীপুর জেলার মানচিত্র

গাজীপুরের শ্রীপুরে মাদকবিরোধী অভিযানে পুলিশের ওপর হামলার ঘটনা ঘটেছে। এতে পুলিশের দুই সদস্য আহত হয়েছেন। পরে ঘটনাস্থল থেকে ইয়াবা, গাঁজাসহ চারজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

গতকাল বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত তিনটার দিকে শ্রীপুর পৌরসভার কেওয়া পশ্চিমখণ্ড এলাকার মসজিদ মোড়ে এ ঘটনা ঘটে। পুলিশ আজ শুক্রবার দুপুরে বিষয়টি সংবাদমাধ্যমকে জানায়।

গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা হলেন কেওয়া পশ্চিমখণ্ড এলাকার আসাদুজ্জামান (৬০), তাঁর স্ত্রী দেলোয়ারা খাতুন (৪৫) এবং দুই ছেলে আশিক (২৩) ও আল আমিন (৩০)।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, অভিযান চালিয়ে আসাদুজ্জামানের বসতঘর থেকে ৪৫টি ইয়াবা ও এক কেজি গাঁজা উদ্ধার করা হয়। আসাদুজ্জামানকে আটক করার সময় তাঁর স্ত্রী ও দুই ছেলে পুলিশের ওপর হামলা চালিয়ে তাঁকে ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করেন। এতে উপপরিদর্শক (এসআই) আব্দুল কুদ্দুস ও মনোয়ার হোসেন আহত হন। তাঁরা শ্রীপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স থেকে চিকিৎসা নিয়েছেন।

হামলায় জড়িত থাকার অভিযোগে গ্রেপ্তার চারজনের বিরুদ্ধে সরকারি কাজে বাধা দেওয়ার অভিযোগ ও পুলিশের ওপর হামলার ঘটনায় একটি এবং মাদক ব্যবসার সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে আরেকটি মামলা হয়েছে। এসব মামলায় তাঁদের গ্রেপ্তার দেখিয়ে শুক্রবার দুপুরে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।

এসব তথ্য নিশ্চিত করে শ্রীপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মহম্মদ আব্দুল বারিক বলেন, আহত দুই এসআই চিকিৎসা নিয়েছেন।

