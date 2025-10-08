গাজীপুরে ৭ দফা দাবিতে বাক্ ও শ্রবণপ্রতিবন্ধীদের অবস্থান কর্মসূচি
গাজীপুরে আত্মকর্মসংস্থান ও মৌলিক অধিকার নিশ্চিতসহ সাত দফা দাবি তুলে ধরে অবস্থান কর্মসূচি পালন করেছেন বাক্ ও শ্রবণপ্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা। এ সময় তাঁরা জেলা প্রশাসকের কাছে একটি স্মারকলিপি দিয়েছেন।
আজ বুধবার বেলা ১১টার দিকে গাজীপুর জেলা প্রশাসক কার্যালয়ের সামনে এই কর্মসূচি পালন করেন বাক্ ও শ্রবণপ্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা। এতে গাজীপুর জেলা বাক্ ও শ্রবণপ্রতিবন্ধী সংস্থা ও জাতীয় বধির ঐক্য পরিষদের ব্যানারে অর্ধশতাধিক প্রতিবন্ধী অংশ নেন।
অংশগ্রহণকারীদের দাবিগুলোর মধ্যে আছে—সংস্থার নামে খাসজমিতে নিজস্ব কার্যালয় নির্মাণের জন্য জমি বরাদ্দ, দরিদ্র ও ভবঘুরে সদস্যদের পুনর্বাসন ও আর্থিক সহায়তা, বধিরদের সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, ভুক্তভোগীদের জন্য আইনগত সহায়তা প্রদান, ত্রাণ ও খাদ্য মন্ত্রণালয়ের আওতায় ভিজিএফ কার্ড ও জিআর চাল বরাদ্দ, স্থানীয় গণপরিবহনে হাফ ভাড়ার ব্যবস্থা ও তফসিলি ব্যাংকের মাধ্যমে সুদমুক্ত ক্ষুদ্রঋণ প্রদান।
গাজীপুর জেলা বাক্ ও শ্রবণপ্রতিবন্ধী সংস্থার সাধারণ সম্পাদক মো. রাশেদুল ইসলাম স্বাক্ষরিত স্মারকলিপিতে উল্লেখ করা হয়, গাজীপুরে বিপুলসংখ্যক শ্রবণপ্রতিবন্ধী বাস করলেও তাঁদের জন্য রাষ্ট্রীয় সহায়তা বা উদ্যোগ প্রায় নেই বললেই চলে। তাঁদের ন্যায্য অধিকার ও পুনর্বাসনের লক্ষ্যে দ্রুত প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়ার দাবি জানানো হয়।