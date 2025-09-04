জেলা

সিপিবির নড়াইল জেলা সম্মেলন

‘দেশে গুম-খুন, ধর্ষণ, নারী নির্যাতন বেড়েই চলেছে’

প্রতিনিধি
নড়াইল
সিপিবির নড়াইল জেলা শাখার সম্মেলন উপলক্ষে শোভাযাত্রা। বৃহস্পতিবার জেলা পরিষদের সামনের সড়কেছবি: প্রথম আলো

বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির (সিপিবি) কেন্দ্রীয় প্রেসিডিয়াম সদস্য লক্ষ্মী চক্রবর্তী বলেছেন, ‘মহান মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে এই দেশকে স্বাধীন করে দীর্ঘ ৫৪ বছর অতিক্রম করে আমরা এখনো পথ চলছি। কিন্তু হতাশার বিষয়, একটার পর একটা সরকার পতন হচ্ছে, কিন্তু সরকার পতন হলেও সাধারণ গরিব মানুষের ভাগ্য আমরা পরিবর্তন করতে পারলাম না।’

বৃহস্পতিবার সিপিবির নড়াইল জেলা সম্মেলন উপলক্ষে আয়োজিত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এ কথা বলেন লক্ষ্মী চক্রবর্তী।

জুলাই গণ–অভ্যুত্থানের কথা উল্লেখ করে লক্ষ্মী চক্রবর্তী বলেন, ‘সরকারের (হাসিনা সরকার) অনিয়ম-দুর্নীতি ও ফ্যাসিবাদী ভূমিকার পরিবর্তনের লক্ষ্যে এ দেশের জনগণ গর্জে উঠল। সরকারের পরিবর্তন করা হলো। অন্তর্বর্তী সরকার ক্ষমতায় আছে, বিভিন্নভাবে তারা দায়িত্ব পালন করছে। কিন্তু আজকে দেশে গুম-খুন, ধর্ষণ, নারী নির্যাতন প্রভৃতি কিন্তু প্রতিনিয়তই বেড়ে চলেছে।’

১৯৭২ সালের সংবিধানকে সমুন্নত রাখার আহ্বান জানিয়ে লক্ষ্মী চক্রবর্তী বলেন, ‘বাহাত্তরের সংবিধান আমাদের বাঙালির জাতীয় জীবনে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এই সংবিধান যদি সমুন্নত থাকে তাহলে আমাদের কাঙ্ক্ষিত অনেক দাবি পূরণ হয়ে যায়। শ্রমিক-কৃষক, ছাত্রদের কোনো আন্দোলনের প্রয়োজন পড়ে না।’

দুপুর ১২টায় নড়াইল জেলা পরিষদ চত্বরে জাতীয় পতাকা ও দলীয় পতাকা উত্তোলনের মধ্য দিয়ে সিপিবির নড়াইল জেলা শাখা সম্মেলনের কার্যক্রম শুরু হয়। এরপর সেখান থেকে একটি বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা বের হয়। সেটি বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে শহরের রূপগঞ্জে গিয়ে শেষ হয়। পরে জেলা পরিষদের হলরুমে অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। এতে আরও বক্তব্য দেন কেন্দ্রীয় কমিটির সম্পাদক রাকিব হাসান, সদস্য মানবেন্দ্র দেব ও এস এ রশিদ, নড়াইল জেলা শাখার সভাপতি বি এম বরকতউল্লাহ, সাধারণ সম্পাদক অঞ্জন রায় প্রমুখ।

