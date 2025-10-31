নদের পাড়ে খেলতে খেলতে পানিতে ডুবে ভাইবোনসহ ৩ শিশুর মৃত্যু

নদের পাড়ে খেলতে খেলতে পানিতে ডুবে ভাইবোনসহ ৩ শিশুর মৃত্যু
জামালপুরের মাদারগঞ্জ উপজেলায় ঝিনাই নদের পানিতে ডুবে একসঙ্গে তিন শিশুর মৃত্যু হয়েছে। আজ শুক্রবার সন্ধ্যার দিকে উপজেলার সিধুলী ইউনিয়নের চরভাটিয়ানী এলাকার আনারবাড়ী ঘাট থেকে তাদের লাশ উদ্ধার করা হয়।
মারা যাওয়া শিশুরা হলো চরভাটিয়ানী এলাকার দুদু মিয়ার ছেলে মো. আবু সাইদ (৭) ও তার বোন মরিম আক্তার (৫), সরিষাবাড়ী উপজেলার বাউশী এলাকার মো. নুরুল ইসলামের মেয়ে ছাইবা আক্তার (৬)।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, উপজেলার সিধুলী ইউনিয়নের চরভাটিয়ানী এলাকার পাশ দিয়ে ঝিনাই নদ বয়ে গেছে। নদীর কাছেই শিশুদের বাড়ি। বিকেলের দিকে নদীর তীরে থাকা নৌকায় ওই শিশুরা খেলাধুলা করছিল। খেলাধুলার কোনো এক সময় নৌকা থেকে শিশুরা নদের পানিতে পড়ে ডুবে যায়। স্বজনেরা তাদের নৌকায় দেখতে না পেয়ে খোঁজাখুঁজি শুরু করেন। পরে খবর পেয়ে সন্ধ্যার দিকে ফায়ার সার্ভিসের ডুবরি দল গিয়ে ওই তিন শিশুর লাশ উদ্ধার করে।
মাদারগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. সাইফুল্লাহ সাইফ প্রথম আলোকে বলেন, শিশুরা একসঙ্গে খেলাধুলা করছিল। এ সময় তারা নদের পানিতে পড়ে ডুবে যায়। পড়ে যাওয়ার সময় সেখানে কোনো লোকজন ছিল না। শিশুদের স্বজনেরা সেখানে তাদের দেখতে না পেয়ে খোঁজাখুঁজি শুরু করেন। তিন শিশুর লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। আরও দুজন নিখোঁজ রয়েছে বলে স্থানীয় ব্যক্তিদের দাবি। আজকের মতো উদ্ধার অভিযান স্থগিত করা হয়েছে।