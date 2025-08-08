জেলা

জাহাঙ্গীরনগরে হলে হলে ছাত্রদলের কমিটি ঘোষণা, গণতান্ত্রিক ছাত্রসংসদের প্রতিবাদ

প্রতিনিধি
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ফাইল ছবি

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৭টি আবাসিক হল ও একটি অনুষদে কমিটি ঘোষণা করেছে শাখা ছাত্রদল। শুক্রবার সন্ধ্যায় শাখা ছাত্রদলের আহ্বায়ক জহির উদ্দিন (বাবর) ও সদস্যসচিব ওয়াসিম আহমেদ স্বাক্ষরিত পৃথক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়। হল কমিটিকে ১৫ দিনের মধ্যে পূর্ণাঙ্গ কমিটি ঘোষণার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

এদিকে ছাত্রদলের হল কমিটির তালিকা প্রকাশিত হওয়ার পর আবাসিক হলগুলোতে আবার গণরুম, গেস্টরুম ও র‍্যাগিং কালচার ফেরত আসার শঙ্কা প্রকাশ করে নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছেন বাংলাদেশ গণতান্ত্রিক ছাত্রসংসদের বিশ্ববিদ্যালয় শাখার নেতা-কর্মীরা। শুক্রবার রাত ৯টার দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের বটতলায় সংবাদ সম্মেলন করে তাঁরা এ প্রতিবাদ জানান।

সংবাদ সম্মেলনের লিখিত বক্তব্যে গণতান্ত্রিক ছাত্রসংসদের বিশ্ববিদ্যালয় শাখার আহ্বায়ক আরিফুজ্জামান বলেন, জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে তাঁরা যে নতুন বাংলাদেশ পেয়েছেন, সেখানে প্রত্যেক শিক্ষার্থীর প্রাণের চাওয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিটি হল থেকে গণরুম, গেস্টরুম ও র‍্যাগিং কালচারকে সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত করা। ছাত্রদল হলগুলোতে রাজনৈতিক কমিটি গঠন করার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের প্রাণের চাওয়াকে উপেক্ষা করেছে। তাঁরা মনে করেন, এর মাধ্যমে হলগুলোতে আবার গণরুম, গেস্টরুম ও র‍্যাগিং কালচার ফেরত আসবে। ছাত্রদলের হল কমিটি দেওয়া যেন ফ্যাসিবাদী কাঠামোকে একটি নতুন রূপ দেওয়ারই প্রয়াস।

আরিফুজ্জামান আরও বলেন, ‘আমরা জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলকে গত জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে দেখেছি এবং ছাত্রদল গত ১৬ বছর ফ্যাসিস্ট সরকারের বিরুদ্ধে বরাবরই ছিল এক বজ্রকণ্ঠ। সেই ছাত্রদল ফ্যাসিবাদী কাঠামো ফেরত আনার যে প্রয়াস আজ দেখিয়েছে, তা ফ্যাসিবাদবিরোধী প্রতিটি সংগঠনকে হতাশ করেছে। প্রত্যেক সচেতন শিক্ষার্থী, সাংস্কৃতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক সংগঠনকে এই অপরাজনীতির বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়ার জন্য আহ্বান জানাচ্ছি।’

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
জেলা থেকে আরও পড়ুন