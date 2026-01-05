বিএনপি ক্ষমতায় গেলে তিস্তা মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়িত হবে: আসাদুল হাবিব

বিএনপি ক্ষমতায় গেলে তিস্তা মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়িত হবে: আসাদুল হাবিব
বিএনপির রংপুর বিভাগীয় সাংগঠনিক সম্পাদক ও তিস্তা নদী রক্ষা আন্দোলনের প্রধান সমন্বয়ক আসাদুল হাবিব (দুলু) বলেছেন, দেশের উত্তরাঞ্চলের রংপুর, লালমনিরহাট, কুড়িগ্রামসহ পাঁচটি জেলার দুই কোটি মানুষের প্রাণের দাবি তিস্তা মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়ন। আগামী দিনে বিএনপি রাষ্ট্রক্ষমতায় গেলে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে তিস্তা মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়নের কাজ শুরু করা হবে।
আজ সোমবার দুপুরে লালমনিরহাট জেলা শহরের মিশন মোড় এলাকায় বিএনপির অস্থায়ী কার্যালয়ে সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন। আসাদুল হাবিব বলেন, তিস্তা মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়নের দাবিতে দেড় বছর ধরে তিস্তা নদী রক্ষা কমিটির মাধ্যমে বিএনপি ও সহযোগী সংগঠনের নেতা–কর্মী, সমর্থকসহ ও তিস্তা পারের বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার লাখ লাখ মানুষ একাধিকবার আন্দোলনে অংশ নিয়েছেন। বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টাসহ অন্যদের কাছেও জেলা প্রশাসক কার্যালয়ের মাধ্যমে স্মারকলিপি দিয়ে এই দাবি জানানো হয়েছে। সরকারের পক্ষ থেকে ২০২৬ সালের জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহে কাজ শুরুর আশ্বাস দেওয়া হলেও কোনো অগ্রগতি দেখা যাচ্ছে না।
বিএনপি নেতা ও সাবেক উপমন্ত্রী আসাদুল হাবিব বলেন, ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন তফসিল অনুযায়ী, নির্বাচন কার্যক্রম চলমান থাকায় বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকার কতটুকু উদ্যোগ নেবে, সে বিষয়ে সংশয় আছে। তবে বিএনপি আগামী দিনে রাষ্ট্রক্ষমতায় গেলে এই প্রকল্প বাস্তবায়নে কোনো বিলম্ব হবে না।
এখনো প্রশাসনের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগের সমর্থক অনেকে কর্মরত আছেন উল্লেখ করে আসাদুল হাবিব বলেন, একটি অবাধ, সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন নিশ্চিত করতে সবাইকে সজাগ থাকতে হবে। একই সঙ্গে নির্বাচন কমিশনকে আরও নজরদারি বাড়াতে হবে। কোনো ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে যেন নির্বাচন ভূলুণ্ঠিত না হয়, সেদিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখতে হবে।
মতবিনিময় সভায় বক্তব্য দেন লালমনিরহাটের জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক গোকুল চন্দ্র রায়, আবদুর রব, আবু হাসনাত, আনোয়ার হোসেন, এ কে এম মঈনুল হক, লালমনিরহাট থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক আলোর মণির সম্পাদক মাসুদ রানা রাশেদ প্রমুখ। মতবিনিময় সভায় লালমনিরহাট জেলায় কর্মরত বিভিন্ন প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিকেরা উপস্থিত ছিলেন।