সুন্দরবনের নদীতে জেলের জালে ধরা পড়া ১০ কেজির বিরল কচ্ছপ বন বিভাগে হস্তান্তর

সুন্দরবনের নদীতে জেলের জালে ধরা পড়া ১০ কেজির বিরল কচ্ছপ বন বিভাগে হস্তান্তর
সাতক্ষীরার শ্যামনগর উপজেলার গাবুরা ইউনিয়নের খোলপেটুয়া নদীতে শুক্রবার দুপুরে মাছ ধরার জালে প্রায় ১০ কেজি ওজনের একটি বিরল প্রজাতির কচ্ছপ ধরা পড়ে। আজ শনিবার দুপুরে স্থানীয়দের সহায়তায় কচ্ছপটি উদ্ধার করে বন বিভাগের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।
স্থানীয় লোকজন জানান, শুক্রবার দুপুরে খোলপেটুয়া গ্রামের শেখবাড়ি এলাকার জেলে আব্দুর ছাত্তার নদীতে মাছ ধরার সময় কচ্ছপটি তাঁর জালে আটকা পড়ে। পরে তিনি কচ্ছপটি বাড়িতে নিয়ে রাখেন। কচ্ছপ ধরা পড়ার খবর এলাকায় ছড়িয়ে পড়লে শনিবার স্থানীয় আশিক ও সাইফুল ইসলাম গ্রামবাসীকে নিয়ে জেলের বাড়িতে যান। পরে বেলা দুইটার দিকে কচ্ছপটি উদ্ধার করে বন বিভাগের কমিউনিটি প্যাট্রোলিং গ্রুপের (সিপিজি) সদস্যদের মাধ্যমে পশ্চিম সুন্দরবনের সাতক্ষীরা রেঞ্জের কলাগাছিয়া বন স্টেশনে হস্তান্তর করা হয়।
কলাগাছিয়া বন স্টেশনের বন কর্মকর্তা সাইফুল ইসলাম বলেন, উদ্ধার হওয়া বিরল প্রজাতির কচ্ছপটির ওজন প্রায় ১০ কেজি। স্থানীয় লোকজন কচ্ছপটি বন বিভাগের কাছে হস্তান্তর করেছেন। বর্তমানে এটি বন বিভাগের হেফাজতে রাখা হয়েছে। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশনা অনুযায়ী পরবর্তী ব্যবস্থা নেওয়া হবে। তাৎক্ষণিকভাবে কচ্ছপটির সুনির্দিষ্ট প্রজাতি শনাক্ত করা সম্ভব হয়নি। বিশেষজ্ঞদের মতামত নিয়ে বিষয়টি নিশ্চিত করা হবে।