বগুড়ায় মোটরসাইকেলে এসে যুবককে কুপিয়ে হত্যা

নিজস্ব প্রতিবেদক
বগুড়া
হত্যাকাণ্ডের পর ঘটনাস্থল থেকে দুটি মোটরসাইকেল উদ্ধার করেছে পুলিশ। সোমবার রাতে বগুড়া শহরের সেউজগাড়ী পালপাড়ায়ছবি: প্রথম আলো

বগুড়ায় হাবিবুর রহমান খোকন (৩৭) নামে যুবককে কুপিয়ে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা। সোমবার রাত সাড়ে আটটার দিকে শহরের সেউজগাড়ী পালপাড়ায় এ ঘটনা ঘটে। পুলিশ লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য বগুড়ার শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ (শজিমেক) হাসপাতালের মর্গে পাঠিয়েছে।

নিহত হাবিবুর রহমান শহরের মালতিনগর দক্ষিণপাড়া এলাকার কামাল হোসেনের ছেলে। তিনি পেশায় ব্যক্তিগত গাড়িচালক। তবে হত্যাকাণ্ডের কারণ তাৎক্ষণিক নিশ্চিত করতে পারেনি পুলিশ।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, রাত সাড়ে আটটার দিকে পালপাড়ায় ইসকন মন্দির এলাকায় চিৎকার শুনে আশপাশের লোকজন ছুটে যান। তাঁরা দেখতে পান মোটরসাইকেলে আসা কয়েকজন অজ্ঞাতনামা ব্যক্তি ধারালো অস্ত্র নিয়ে হাবিবুরকে কুপিয়ে গুরুতর আহত করে পালিয়েছেন। এ সময় স্থানীয়রা তাঁকে তাৎক্ষণিক উদ্ধার করে শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

বগুড়া সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) হাসান বাসির বলেন, ঘটনাস্থল থেকে দুটি মোটরসাইকেল উদ্ধার করা হয়েছে। হত্যাকারীদের এখনো শনাক্ত করা সম্ভব হয়নি, হত্যাকাণ্ডের কারণও নিশ্চিত হওয়া যায়নি। ওসি আরও বলেন, প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে পূর্ব বিরোধের জেরে এ হত্যাকাণ্ড ঘটেছে। জড়িতদের শনাক্তে অভিযান চলছে।

