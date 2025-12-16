ঋত্বিক ঘটকের বাড়ির ধ্বংসাবশেষ থেকে সরানো হলো ইট

ঋত্বিক ঘটকের বাড়ির ধ্বংসাবশেষ থেকে সরানো হলো ইট
কিংবদন্তি চলচ্চিত্রকার ঋত্বিক ঘটকের রাজশাহীর বাড়ির ধ্বংসাবশেষ থেকে ইট সরিয়ে ফেলার অভিযোগ পাওয়া গেছে। আজ মঙ্গলবার এসব ইট ট্রাক্টরে করে সরিয়ে পুকুর ভরাট ও সড়কে ফেলা হয়েছে বলে অভিযোগ করেন রাজশাহীর সংস্কৃতিকর্মীরা। পরে বিকেলে ইট সরানোর কাজ বন্ধ করে প্রশাসন।
রাজশাহীর মিঞাপাড়ায় অবস্থিত ঋত্বিক ঘটকের এই বাড়ি ২০২৪ সালের ৫ আগস্ট সরকার পতনের পর ভেঙে ফেলা হয়। ভাঙচুরের অভিযোগ ওঠে পাশের রাজশাহী হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের বিরুদ্ধে। তবে সে সময় কলেজ কর্তৃপক্ষ দাবি করেছিল, তাদের কয়েকজন প্রাক্তন শিক্ষার্থী এ কাজ করেছেন। ঘটনার পর একটি তদন্ত কমিটি গঠিত হলেও এখন পর্যন্ত কোনো দৃশ্যমান অগ্রগতি হয়নি।
বাড়িটি ভেঙে ফেলার পর ধ্বংসাবশেষের ইটগুলো সেখানেই স্তূপ করে রাখা হয়। দুই বছর ধরে ৪ নভেম্বর ঋত্বিক ঘটকের জন্মবার্ষিকীতে রাজশাহীর সংস্কৃতিকর্মীরা ওই ইটের ওপর মোমবাতি জ্বালিয়ে স্মরণ অনুষ্ঠান করে আসছেন। চলতি বছর সেখানে ঋত্বিক ঘটকের জন্মশতবর্ষও পালন করা হয়।
আজ বিকেলে ইট সরানোর খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যান রাজশাহীর সংস্কৃতিকর্মীরা। তাঁদের মধ্যে ছিলেন ঋত্বিক ঘটক ফিল্ম সোসাইটির সভাপতি চলচ্চিত্র নির্মাতা আহসান কবির, সাধারণ সম্পাদক মাহমুদ হোসেন, ফুটপ্রিন্ট ফিল্ম প্রোডাকশনের নির্বাহী প্রযোজক অমিত রুদ্র, রাজশাহী মহানগর ছাত্র ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক নাদিম সিনা, বরেন্দ্র ইয়ুথ ফোরামের যুগ্ম সম্পাদক আতিকুর রহমান, সংস্কৃতিকর্মী হাসিবুল হাসনাত প্রমুখ।
আজ বিকেলে সরেজমিনে দেখা যায়, একদল শ্রমিক কোদাল ও বেলচা দিয়ে ইট–বালু রাস্তা থেকে ওপরের দিকে তুলছেন। শ্রমিকেরা জানান, তাঁরা সকাল থেকেই এ কাজ করছেন। টিনের বেড়া ভেঙে সেখান দিয়ে ট্রাক্টর প্রবেশ করানো হয়েছিল। সংস্কৃতিকর্মীদের চাপের মুখে সেই বেড়া লাগানো হচ্ছিল। ভেতরে গিয়ে দেখা যায়, বাড়ির ধ্বংসাবশেষে ইটের স্তূপ ছিল তিনটি। সেখান থেকে একটি স্তূপের ইট সরিয়ে ফেলা হয়েছে। মাঝখানে থাকা বড় স্তূপের কিছু ইটও নেই।
প্রত্যক্ষদর্শী সংস্কৃতিকর্মী হাসিবুল হাসনাত বলেন, ‘আমি বিকেলে হেঁটে যাওয়ার সময় দেখি, টিনের বেড়া খোলা, ভেতরে ট্রাক্টর ঢুকেছে এবং ঋত্বিক ঘটকের বাড়ির ধ্বংসাবশেষ সরানো হচ্ছে। আমরা কিছুদিন আগেই এখানে শতবর্ষ উদ্যাপন করলাম। অথচ আজ সেই স্মৃতির শেষ চিহ্নটুকুও রাখছে না প্রশাসন।’ তিনি আরও বলেন, ট্রাকচালকের কাছ থেকে জানতে পেরেছেন, তিন ট্রাক ইটের মধ্যে দুই ট্রাক একটি পুকুর ভরাটে এবং আরেকটি সড়ক ভরাটে ফেলা হয়েছে।
ঋত্বিক ঘটক ফিল্ম সোসাইটির সাধারণ সম্পাদক মাহমুদ হোসেন বলেন, তিনি বিষয়টি জানতে পেরে ঘটনাস্থলে এসে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসকের সঙ্গে কথা বলেন। তখন তাঁকে জানানো হয়, পরিষ্কারের জন্য অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। তবে আপত্তির পর কাজ বন্ধ করা হয়।
রাজশাহী হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের অধ্যক্ষ আনিসুর রহমান বলেন, ইট সরানোর সিদ্ধান্ত কলেজের ম্যানেজিং কমিটি থেকে নেওয়া হয়েছে।
এ বিষয়ে রাজশাহীর অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও আইসিটি) ও কলেজের সভাপতি টুকটুক তালুকদার প্রথম আলোকে বলেন, ইট ফেলে দেওয়া হচ্ছে না। জায়গাটা পরিষ্কার করার জন্য সাময়িকভাবে সরানো হচ্ছিল। পুকুরে ইট ফেলার অভিযোগ অস্বীকার করে তিনি বলেন, আপত্তির পর কাজ বন্ধ রাখা হয়েছে এবং আপাতত ইটগুলো সেখানেই থাকবে।