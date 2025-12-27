জেলা

চট্টগ্রামে এক রাতে চার মন্দিরে চুরির ঘটনায় মামলা

নিজস্ব প্রতিবেদক
চট্টগ্রাম
চট্টগ্রামের আনোয়ারা উপজেলায় একই রাতে চারটি মন্দিরে চুরির ঘটনা ঘটেছে। গত বৃহস্পতিবার রাতে উপজেলার হাইলধর ইউনিয়নের ৬ নম্বর ওয়ার্ডে এ ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় আজ শনিবার বিকেলে আনোয়ারা থানায় একটি মামলা হয়েছে।

পুলিশ জানায়, চুরি হওয়া চার মন্দিরের মধ্যে দুটি সর্বজনীন ও দুটি পারিবারিক। গত বৃহস্পতিবার রাতে এসব মন্দিরের তালা ভেঙে ভেতরে থাকা সোনার হার, শঙ্খ, ডালা, পূজার পাত্র, লোটাসহ নিত্যপূজাসামগ্রী চুরি করে দুর্বৃত্তরা। এ ছাড়া শিবমন্দির থেকে শিবের সর্প অলংকার, নন্দি মূর্তি, তামার ত্রিশূল, ধাতব ঘণ্টাসহ বিভিন্ন সামগ্রী চুরি হয়। পরে শুক্রবার ভোরে এ চুরি সম্পর্কে জানতে পারেন সেবায়েতরা। এরপর বিষয়টি জানাজানি হলে শনিবার মামলা হয়।

জানতে চাইলে আনোয়ারা থানার পুলিশ পরিদর্শক (তদন্ত) মজনু মিয়া বলেন, মন্দিরে চুরির ঘটনায় একটি মামলা হয়েছে। বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে তদন্ত করা হচ্ছে।

