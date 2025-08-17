বেবিচক চেয়ারম্যান
অক্টোবরে কক্সবাজার বিমানবন্দর থেকে আন্তর্জাতিক ফ্লাইট চালু হতে পারে
কক্সবাজার বিমানবন্দর থেকে আগামী অক্টোবরের মাঝামাঝি সময়ে আংশিকভাবে আন্তর্জাতিক ফ্লাইট চলাচল শুরু হতে পারে বলে আশা প্রকাশ করেছেন বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের (বেবিচক) চেয়ারম্যান এয়ার ভাইস মার্শাল মো. মোস্তফা মাহমুদ সিদ্দিক।
আজ রোববার দুপুরে বিমানবন্দর পরিদর্শন শেষে সাংবাদিকদের তিনি এ কথা জানান। বেবিচক চেয়ারম্যান বলেন, ‘আমরা দ্বিতীয় টার্মিনাল ও সাগরের ওপর নির্মিত রানওয়ের কাজের অগ্রগতি পরিদর্শন করেছি। এতে মনে হচ্ছে অক্টোবরের মাঝামাঝি থেকে আংশিকভাবে আন্তর্জাতিক ফ্লাইট পরিচালনা করা সম্ভব হবে।’
এক প্রশ্নের জবাবে বেবিচক চেয়ারম্যান বলেন, কাজ কত শতাংশ শেষ হয়েছে, তা এখনই বলা যাচ্ছে না। তবে নির্ধারিত সময়ে ফ্লাইট চালুর মতো প্রস্তুতি প্রায় শেষের পথে।
পরিদর্শনকালে কক্সবাজার বিমানবন্দরের প্রকল্প পরিচালক মোহাম্মদ ইউনূছ ভূঁইয়া, ব্যবস্থাপক গোলাম মোর্তজা হাসানসহ অন্য কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।