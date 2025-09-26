জেলা

নড়াইলে চেক প্রত্যাখ্যান মামলায় সাজাপ্রাপ্ত ইউপি চেয়ারম্যান গ্রেপ্তার

প্রতিনিধি
নড়াইল
নড়াইল সদর উপজেলার বিছালী ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান হিমায়েত হুসাইনছবি: সংগৃহীত

চেক প্রত্যাখ্যানের দুই মামলায় নড়াইল সদর উপজেলার বিছালী ইউনিয়ন পরিষদের (ইউপি) চেয়ারম্যান ও বিএনপির নেতা দণ্ডপ্রাপ্ত হিমায়েত হুসাইন ওরফে ফারুককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। গতকাল বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা সাড়ে সাতটার দিকে উপজেলার চাকই বাজার এলাকা থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করে সদর থানার পুলিশ।

থানা-পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, চেয়ারম্যান হিমায়েত হুসাইনের বিরুদ্ধে একাধিক মামলা আছে। এর মধ্যে এনআই (নেগোশিয়েবল ইনস্ট্রুমেন্ট) অ্যাক্টের দুটি মামলায় তাঁর সাজা হয় এবং আদালত তাঁর বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করেন। গ্রেপ্তার এড়াতে দীর্ঘদিন ধরে হিমায়েত হুসাইন পালিয়ে বেড়াচ্ছিলেন। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে গতকাল সন্ধ্যায় বিছালী ইউনিয়নের চাকই বাজারে অভিযান চালায় সদর থানা-পুলিশের একটি দল। এ সময় বাজারের একটি মাছের আড়ত থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।

সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সাজেদুল ইসলাম মুঠোফোনে প্রথম আলোকে বলেন, এনআই অ্যাক্টের দুটি মামলায় সাজাপ্রাপ্ত আসামি হিমায়েত হুসাইনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। আজ শুক্রবার তাঁকে আদালতে সোপর্দ করা হবে।

হিমায়েত হুসাইন নড়াইল জেলা বিএনপির সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক। এ ছাড়া গত ২ ফেব্রুয়ারি কেন্দ্রঘোষিত নড়াইল জেলা কৃষক দলের আহ্বায়ক কমিটিতে তাঁকে আহ্বায়ক করা হয়েছিল। তবে নানা আলোচনা-সমালোচনার মুখে এক দিন পরই ওই কমিটি স্থগিত করা হয়।

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
জেলা থেকে আরও পড়ুন