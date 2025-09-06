জেলা

সংস্কারের দাবিতে খুলনা-সাতক্ষীরা মহাসড়কে মাছ ছেড়ে প্রতিবাদ

খুলনা
খুলনা-সাতক্ষীরা মহাসড়ক সংস্কারের দাবিতে মাছ ছেড়ে প্রতীকী প্রতিবাদ কর্মসূচি পালন করেছে নিরাপদ সড়ক চাই (নিসচা) খুলনা মহানগর শাখা। আজ শনিবার দুপুরে খুলনা জিরোপয়েন্টে বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় আঞ্চলিক কেন্দ্রের সামনে এ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়।

নিসচার খুলনা মহানগর শাখার সভাপতি শেখ মো. নাসির উদ্দিনের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক মাহবুবুর রহমানের সঞ্চালনায় কর্মসূচিটি হয়। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের অধ্যাপক ও মহানগর নিসচার উপদেষ্টা মো. সামিউল হক।

বক্তারা বলেন, দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের মানুষের জন্য খুলনা-সাতক্ষীরা মহাসড়ক এখন অভিশাপে পরিণত হয়েছে। ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান মোজাহার এন্টারপ্রাইজ সড়ক নির্মাণ প্রকল্পটি ২০২০ সালের জুন মাসে শেষ করে। ১৫০ কোটি টাকা ব্যয়ে মাত্র পাঁচ বছর আগে নির্মিত এ মহাসড়ক এখন মরণফাঁদ। এ মহাসড়কের জিরোপয়েন্ট থেকে চুকনগর পর্যন্ত ২৫ কিলোমিটারের কোথাও ভাঙা সড়ক, আবার কোথাও বড় বড় গর্ত আর কর্দমাক্ত জলাশয়ে পরিণত হয়ে ভয়ংকর রূপ নিয়েছে। প্রায়ই দুর্ঘটনা ঘটছে, উল্টে যাচ্ছে যানবাহন, প্রাণ যাচ্ছে নিরীহ মানুষের।

তাঁদের অভিযোগ, সড়ক ও জনপথ বিভাগের (সওজ) উদাসীনতা এবং ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানটির নিম্নমানের কাজের কারণে বেহাল এই মহাসড়ক। বক্তারা দ্রুত স্থায়ী সমাধানের জন্য সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। অন্যথায় সড়ক ভবন ঘেরাওসহ আরও কঠোর কর্মসূচির হুঁশিয়ারি দেন।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেন খুলনা জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) প্রধান সংগঠক আহম্মদ হামীম রাহাত, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের হরিণটানা থানার সভাপতি মো. মনজুরুল ইসলাম ও লবণচরা থানার সভাপতি মাওলানা নাসিম উদ্দিন, নিসচার খুলনা মহানগর শাখার সহসাধারণ সম্পাদক মো. আবু মুছা প্রমুখ।

