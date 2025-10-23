বিদ্যুৎস্পৃষ্টে বালুবাহী পিকআপে থাকা দুই কিশোর শ্রমিকের মৃত্যু
চট্টগ্রামের পটিয়ায় বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে বালুবাহী পিকআপে থাকা দুই কিশোর শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। গতকাল বুধবার রাত পৌনে নয়টার দিকে উপজেলার খরনা ইউনিয়নের মোজারফরাবাদ এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।
নিহত দুই কিশোর শ্রমিক হলো উপজেলার কচুয়াই ইউনিয়নের আজিমপুর গ্রামের নুরুল আলমের ছেলে মো. মিনহাজ (১৭) ও খরনা ইউনিয়নের চৌধুরী পাড়ার মো. মিন্টুর ছেলে মো. ফাহিম (১৬)।
স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, নিহত দুই কিশোর ওই গ্রামের একটি বাড়িতে পিকআপের করে বালু নিয়ে গিয়েছিল। তারা পিকআপের ওপরের অংশে ছিল। পরে পিকআপটির একটি অংশ ওই বাড়ির বিদ্যুতের তারের সঙ্গে লাগে। এতে তার ছিঁড়ে দুই কিশোর বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়। পরে তাদের উদ্ধার করে স্থানীয় একটি বেসরকারি হাসপাতালে নেওয়া হয়। সেখানের চিকিৎসক দুজনকে মৃত ঘোষণা করেন।
জানতে চাইলে পটিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মো. নুরুজ্জামান প্রথম আলোকে বলেন, তাঁরা এ বিষয়ে জেনেছেন। গতকাল রাতে ঘটনাস্থলে পুলিশ গিয়েছে। এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।