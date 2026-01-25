চাঁদপুরে ট্রাকচাপায় শিক্ষার্থীর মৃত্যুর ঘটনায় বিচারের দাবিতে সড়ক অবরোধ

চাঁদপুরে ট্রাকচাপায় শিক্ষার্থীর মৃত্যুর ঘটনায় বিচারের দাবিতে সড়ক অবরোধ
চাঁদপুরে স্কুল থেকে বাড়ি ফেরার পথে ট্রাকচাপায় সপ্তম শ্রেণির এক শিক্ষার্থীর মৃত্যুর ঘটনায় বিচারের দাবিতে সড়ক অবরোধ ও মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করেছে স্কুলের শিক্ষার্থীরা। আজ রোববার দুপুর ১২টা থেকে বেলা ২টা পর্যন্ত শহরের চেয়ারম্যান ঘাট এলাকায় এ কর্মসূচি পালন করে শিক্ষার্থীরা।
কর্মসূচিতে শিক্ষার্থীরা ট্রাকচাপায় এই হত্যার বিচারসহ ১০ দফা দাবি জানায়। পরে পুলিশের আশ্বাসে তারা অবরোধ তুলে নেয়।
নিহত আবু সাঈদ (১৩) শহরের আল-আমিন একাডেমি স্কুল অ্যান্ড কলেজের সপ্তম শ্রেণির শিক্ষার্থী ছিল। সে ফরিদগঞ্জ উপজেলার ৩ নম্বর ওয়ার্ডের মিরপুর এলাকার প্রবাসী শাহিন আলমের ছেলে।
শিক্ষার্থী ও স্থানীয় লোকজন জানান, গত বৃহস্পতিবার দুপুরে আবু সাঈদ স্কুল ছুটির পর বাড়ি ফিরছিল। সে সময় তার স্কুলের সামনে মুখার্জি ঘাট মোড়ে একটি ট্রাক তাকে চাপা দেয়। স্থানীয় লোকজন তাকে রক্তাক্ত অবস্থায় উদ্ধার করে দ্রুত চাঁদপুর সরকারি জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখান থেকে তাকে উন্নত চিকিৎসার জন্য কুমিল্লায় পাঠানো হয়। হাসপাতালে নেওয়ার পথে তার মৃত্যু হয়।
শিক্ষার্থীদের ১০ দফা দাবিগুলো হলো ট্রাকচাপায় আবু সাঈদ হত্যার বিচার, মুখার্জি ঘাট সেতু থেকে সদর হাসপাতাল পর্যন্ত সড়ক সংস্কার (আইল্যান্ড, রাস্তার মোড় সংস্কার), সদর হাসপাতালের সরঞ্জামাদির সংস্কার, সকাল ছয়টা থেকে সন্ধ্যা ছয়টা পর্যন্ত এই এলাকায় ভারী গাড়ি বা যানবাহন (তেলবাহী গাড়ি, লরি, ট্রাক, পিকআপ) চলাচল বন্ধ, মুখার্জি ঘাটের বিপরীতে স্কুলের দেয়াল সংস্কার, প্রতিষ্ঠানের কাছে হর্ন না বাজানোসহ সব ধরনের মাইকিং নিষিদ্ধকরণ, গুরুত্বপূর্ণ সড়কে সিসি ক্যামেরা স্থাপন, সড়ক নির্দেশিকা স্থাপন, যানজট নিরসনে পর্যাপ্ত ট্রাফিক পুলিশ নিয়োগ করা এবং প্রেসক্লাব মোড় ও কাজী নজরুল ইসলাম সড়কের সেতুসংলগ্ন এলাকায় দুজন ট্রাফিক পুলিশকে ন্যূনতম সকাল ছয়টা থেকে সন্ধ্যা ছয়টা পর্যন্ত বাধ্যতামূলক থাকতে হবে।