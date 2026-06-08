বেনজীর–ঘনিষ্ঠ পুলিশ কর্মকর্তা এখন খুলনায় ‘আতঙ্ক’

বেনজীর–ঘনিষ্ঠ পুলিশ কর্মকর্তা এখন খুলনায় ‘আতঙ্ক’
খুলনার অপরাধজগৎ নিয়ে অনুসন্ধানে বারবার একটি নাম এসেছে—তৈমুর ইসলাম। পদে তিনি একজন পুলিশ পরিদর্শক। বর্তমানে খুলনা মহানগর পুলিশের ডিবিতে কর্মরত। কিন্তু ভুক্তভোগী, স্থানীয় সূত্র ও পুলিশের অভ্যন্তরীণ নথিতে তাঁর পরিচয় শুধু একজন পুলিশ সদস্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; বরং মামলা, গ্রেপ্তার, ভয়ভীতি, অর্থ আদায় ও অপরাধী চক্রের সঙ্গে যোগাযোগের অভিযোগে তিনি খুলনায় এক ক্ষমতাকেন্দ্রে পরিণত হয়েছেন। আওয়ামী লীগ সরকারের সময়ের আলোচিত আইজিপি বেনজীর আহমেদের ‘ঘনিষ্ঠজন’ হিসেবে তৈমুর পরিচিত ছিলেন।