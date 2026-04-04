ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের দাউদকান্দি এলাকা যানজটে স্থবির, দুর্ভোগ

প্রতিনিধি
দাউদকান্দি, কুমিল্লা
যানজটে স্থবির ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের কুমিল্লার দাউদকান্দি এলাকা

কুমিল্লার দাউদকান্দি উপজেলায় ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের রায়পুর থেকে মেঘনা-গোমতী সেতু পর্যন্ত দাউদকান্দি অংশের ১৫ কিলোমিটার যানজটে স্থবির হয়ে আছে। গতকাল শুক্রবার দিবাগত রাত তিনটা থেকে এ যানজটের সৃষ্টি হয়। ঘণ্টার পর ঘণ্টা যানজটে আটকে থেকে যানবাহনের চালক ও যাত্রীরা চরম দুর্ভোগ পোহাচ্ছেন। দুপুর পৌনে ১২টায়ও একই পরিস্থিতি ছিল।

মুন্সিগঞ্জের গজারিয়া উপজেলার ভবেরচর হাইওয়ে থানার পরিদর্শক মো. শাহ কামাল প্রথম আলোকে বলেন, ভোর চারটায় সোনারগাঁও উপজেলার মেঘনা সেতুর ওপর ঢাকাগামী একটি কাভার্ড ভ্যান নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে যায়। এতে মহাসড়কে ঢাকাগামী যানবাহন চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। সৃষ্টি হয় যানজট। খবর পেয়ে রেকার এনে এক ঘণ্টার মধ্যে কাভার্ড ভ্যানটি ওঠানোর পর থেকে যানবাহন চলাচল স্বাভাবিক হয়। মহাসড়কের দাউদকান্দি অংশের যানজট মেঘনা-গোমতী সেতুর টোল আদায়ে ধীরগতির কারণে।

দাউদকান্দি হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ ইকবাল বাহার মজুমদার জানান, কী কারণে যানজটের সৃষ্টি হয়েছে, তা এখনো শনাক্ত করতে পারেননি।

সকাল সাড়ে নয়টার দিকে মহাসড়কের দাউদকান্দির গাজীপুরে কথা হয় নোয়াখালী সদর উপজেলার মোশারফ হোসেন ও মাহবুবুন নবির সঙ্গে। তাঁরা রাত তিনটায় নোয়াখালী থেকে পরিবারের সদস্যদের নিয়ে ঢাকাগামী একটি মাইক্রোবাসে ওঠেন। পথে ভোর ছয়টায় দাউদকান্দির গাজীপুরে এসে যানজটে আটকা পড়েন। দুই শিক্ষার্থী জাপানে লেখাপড়া করার সুযোগ পেয়েছেন। আজ শনিবার বেলা ১টা ১৫ মিনিটে তাঁদের ফ্লাইট। যানজটে আটকে দুই শিক্ষার্থী অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়েছেন।

নোয়াখালী সদরের ব্যবসায়ী তোফাজ্জল হাসান সকাল নয়টার দিকে দাউদকান্দির বিশ্বরোড এলাকায় যানজটে আটকে থেকে বলেন, মেয়ে মায়মুনা হাসান ঢাকার গার্হস্থ্য অর্থনীতি কলেজের ছাত্রী। মেয়েকে ঢাকায় পৌঁছে দেওয়ার জন্য রওনা দিয়ে পথে তিন ঘণ্টার যানজটে আটকা আছেন। তবে কখন ঢাকায় পৌঁছাতে পারবেন, জানেন না।

যানজটের কারণে চরম দুর্ভোগে পড়েছেন নারী-শিশু-বৃদ্ধসহ যাত্রীরা। আজ সকালে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের কুমিল্লার দাউদকান্দি উপজেলার ষোলপাড়া এলাকায়
চাঁদপুর সদর উপজেলার বাসিন্দা এবং চাঁদপুর সদরের চাকরিজীবী সঞ্জয় কুমার সরকার বলেন, সকালে চাঁদপুর থেকে রোগী নিয়ে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের উদ্দেশে রওনা দেন তিনি। পথে দাউদকান্দির মাইজপাড়া এলাকায় যানজটে আটকা পড়েছেন। একই স্থানে সাড়ে তিন ঘণ্টা যানজটে আটকে থেকে রোগীর অবস্থা খারাপ হয়ে যাচ্ছে।

ঢাকা থেকে চাঁদপুরগামী মতলব এক্সপ্রেস বাসের চালক জাহিদ হাসান ও বাসের যাত্রী মাওলানা সোহেল রানা সকাল ১০টার দিকে দাউদকান্দির পূর্ব পেন্নাই এলাকায় যানজটে আটকে থেকে বলেন, সকাল ৭টায় ঢাকা থেকে রওনা দিয়ে ৫০ মিনিটের মহাসড়ক তিন ঘণ্টায় পৌঁছেছেন। উল্টো পথে যানবাহন চলাচল করার কারণে দাউদকান্দি অংশে পৌঁছে যানজটে আটকা পড়েন। এতে ২ ঘণ্টা ১০ মিনিট সময় অপচয় হয়েছে। যানজট এলাকা অতিক্রম করতে আরও কয়েক ঘণ্টা সময় লাগতে পারে বলে ধারণা করছেন।

দাউদকান্দি মডেল থানার গৌরীপুর পুলিশ তদন্ত কেন্দ্রের পরিদর্শক জাহাঙ্গীর আলম বলেন, যানজট নিরসনে মহাসড়কে সকাল থেকে দায়িত্ব পালন করছেন। তবে কোনো কূলকিনারা পাচ্ছেন না তিনি। সকালে যানবাহনের চাপে যানজট ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পাচ্ছে।

