মিরসরাইয়ে সড়ক দুর্ঘটনায় মোটরসাইকেল আরোহী যুবক নিহত

মিরসরাইয়ে সড়ক দুর্ঘটনায় মোটরসাইকেল আরোহী যুবক নিহত
চট্টগ্রামের মিরসরাইয়ে সড়ক দুর্ঘটনায় নাঈমুল ইসলাম (২৭) নামের মোটরসাইকেল আরোহী এক যুবক নিহত হয়েছেন। নিহত নাঈমুল ফেনী জেলার ছাগলনাইয়া উপজেলার গোপাল ইউনিয়নের দৌলতপুর এলাকার আমানুল্লাহর ছেলে। আজ বুধবার বিকেলে মিরসরাই উপজেলার বারইয়ারহাট পৌরবাজারের উত্তর ইউটার্নে এ দুর্ঘটনা ঘটে।
মিরসরাই উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের কর্তব্যরত চিকিৎসক রাজু সিংহ বলেন, আজ বিকেলে সড়ক দুর্ঘটনায় আহত এক যুবককে হাসপাতালে নিয়ে আসেন স্থানীয় লোকজন। হাসপাতালে আনার পর দেখা যায়, আগেই তাঁর মৃত্যু হয়েছে। নিহত যুবকের মাথায় ও হাতে জখম ছিল।
এ বিষয়ে জানতে চাইলেন জোরারগঞ্জ হাইওয়ে থানার উপপরিদর্শক বোরহান উদ্দিন প্রথম আলোকে বলেন, ‘আজ বিকেলে বারইয়ারহাট পৌরবাজারের উত্তর ইউটার্নে সড়ক দুর্ঘটনায় এক মোটরসাইকেল আরোহী যুবক নিহত হয়েছেন। এখন পর্যন্ত কীভাবে দুর্ঘটনা ঘটেছে, সে সম্পর্কে জানা সম্ভব হয়নি। আমরা লাশ হেফাজতে রেখেছি। নিহত যুবকের পরিবারের লোকজনকে খবর দেওয়া হয়েছে। তাঁরা এলে এ বিষয়ে পরবর্তী আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।’