বিতর্কের অবসান, ভাসানচর সন্দ্বীপের অংশ
ভাসানচরের মালিকানা নিয়ে সন্দ্বীপ ও হাতিয়ার দীর্ঘ বিতর্কের অবসান ঘটিয়েছে ভূমি মন্ত্রণালয়। সরেজমিন পরিদর্শন, ঐতিহাসিক দলিল ও স্যাটেলাইট ইমেজ বিশ্লেষণ করে কারিগরি কমিটির দেওয়া প্রতিবেদন অনুযায়ী, দ্বীপটির ছয়টি মৌজা চট্টগ্রামের সন্দ্বীপের অন্তর্ভুক্ত বলে ১৩ জানুয়ারি চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়। বিলীন হওয়া সন্দ্বীপের ন্যায়ামস্তি ইউনিয়নের জায়গায় নতুন ভূমি জেগে ওঠায় সন্দ্বীপবাসীরা এর মালিকানা দাবি করে আসছিল। ২০১৭ ও ২০২১ সালে দ্বীপটিকে হাতিয়ার অংশ দেখিয়ে প্রজ্ঞাপন জারি হলে ব্যাপক আন্দোলন শুরু হয়।