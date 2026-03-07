জেলা

গাজীপুরে ঝুট ব্যবসাকে কেন্দ্র করে বিএনপির দুই পক্ষের সংঘর্ষ, ককটেল বিস্ফোরণ

গাজীপুর
গাজীপুরে ঝুট ব্যবসাকে কেন্দ্র করে বিএনপির দুই পক্ষের মধ্যে পাল্টাপাল্টি ধাওয়া। আজ শনিবার সকাল সাড়ে ১০টার দিকে মহানগরীর বাসন থানাধীন বিটিপাড়া এলাকায়ছবি: ভিডিও থেকে সংগৃহীত

গাজীপুরে ঝুট ব্যবসাকে কেন্দ্র করে বিএনপির দুই পক্ষের মধ্যে পাল্টাপাল্টি ধাওয়ার ঘটনা ঘটেছে। আজ শনিবার সকাল সাড়ে ১০টার দিকে মহানগরীর বাসন থানাধীন বিটিপাড়া এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। এ সময় একটি মোটরসাইকেলে আগুন দেওয়া পাশাপাশি কয়েকটি ককটেল বিস্ফোরণ ঘটানো হয়।

স্থানীয় একাধিক বাসিন্দা জানান, বিটিপাড়া এলাকার ম্যানেল ফ্যাশন লিমিটেড নামের কারখানায় দীর্ঘদিন ধরে ঝুট ব্যবসা পরিচালনা করে আসছেন যুবদলের নেতা নাজমুলসহ স্থানীয় বিএনপির নেতা-কর্মীরা। হঠাৎ আজ শনিবার সকালে সেখান থেকে ঝুট বের করতে যান মহানগর ছাত্রদলের সাবেক সহসভাপতি শরীফ আজাদ, বাসন থানা বিএনপির সাবেক সহসাংগঠনিক সম্পাদক নুর ইসলাম ও মান্নান। সেখানে তাঁদের বাধা দেয় স্থানীয় বিএনপির নেতা-কর্মীরা।

ওই সময় শরীফ আজাদের অনুসারীরা পিছু হটে যায়। পরে সকাল সাড়ে ১০টার দিকে আবারও ঝুট বের করতে গেলে দুই পক্ষের মধ্যে পাল্টাপাল্টি ধাওয়ার ঘটনা ঘটে। একপর্যায়ে একটি মোটরসাইকেলে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়। এ সময় কয়েকটি ককটেল বিস্ফোরণ ঘটানো হয়।

স্থানীয় বিএনপির নেতা-কর্মীরা জানান, ওই কারখানার ঝুট ব্যবসা পরিচালনা করছিলেন এলাকার বিএনপির নেতা-কর্মীরা। এর লাভের অংশ প্রায় ৮০ জনের মধ্যে ভাগাভাগি হতো। আজ অন্য একটি পক্ষ ঝুট বের করতে গেলে তাদের বাধা দেওয়া হয়।

এ বিষয়ে জানতে শরীফ আজাদের মুঠোফোন একাধিকবার ফোন করেও তাঁর বক্তব্য পাওয়া যায়নি।

এ বিষয়ে লিখিত অভিযোগ পেলে আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন বাসন থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হারুন অর রশিদ।

