জেলা

কুষ্টিয়ায় রেলসেতুর নিচে নারীর মরদেহ, ছেলের দাবি হত্যা

নিজস্ব প্রতিবেদক
কুষ্টিয়া
লাশপ্রতীকী ছবি

কুষ্টিয়ার কুমারখালী উপজেলায় একটি রেলসেতুর নিচ থেকে ৫২ বছর বয়সী এক নারীর রক্তাক্ত মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ শনিবার বেলা সাড়ে ১১টার দিকে মরদেহটি উদ্ধার করা হয়।

হত্যা সন্দেহে সুরতহাল প্রতিবেদন প্রস্তুত করে ময়নাতদন্তের জন্য মরদেহটি কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালের মর্গে পাঠিয়েছে পুলিশ। নিহত নারীর বাড়ি রাজবাড়ীর গোয়ালন্দ উপজেলায়। তাঁর ছেলে ঘটনাস্থলে এসে মরদেহ শনাক্ত করেছেন।

নিহত নারীর ছেলে বলেন, তিন থেকে চার বছর ধরে তাঁর মায়ের মাথায় সমস্যা। গতকাল শুক্রবার সকালে গোয়ালন্দ রেলস্টেশনে তাঁকে দেখা গিয়েছিল। এরপর আর খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না। আজ সকালে লাশের সন্ধান পেয়ে কুমারখালী এসে মাকে মৃত অবস্থায় পেয়েছেন। মাথায় আঘাতের চিহ্ন আছে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, আজ সকাল ছয়টায় দিকে রেলসেতুর নিচে অজ্ঞাতপরিছয় নারীর রক্তাক্ত মরদেহ দেখতে পান স্থানীয় লোকজন। পরে পুলিশে খবর দেন তাঁরা। নিহত নারীর ছেলে এসে মরদেহটি শনাক্ত করার পর বেলা সাড়ে ১১টার দিকে তা ময়নাতদন্তের জন্য কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালের মর্গে পাঠায় পুলিশ।

কুমারখালী থানার উপপরিদর্শক ও সুরতাল প্রস্তুতকারী কর্মকর্তা আবদুর রশিদ বলেন, খবর পেয়ে মরদেহটি উদ্ধার করে মর্গে পাঠানো হয়েছে। মাথায় আঘাতের ক্ষত আছে। প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, ধর্ষণের পর হত্যাকাণ্ড ঘটতে পারে। তবে বিষয়টি এখনই নিশ্চিত নয়।

মামলার বিষয়ে এখনো সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি বলে নিহত নারীর ছেলে জানান।

কুমারখালী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) খন্দকার জিয়াউর রহমান বলেন, এখনই কোনো কিছু নিশ্চিতভাবে বলা যাচ্ছে না। ময়নাতদন্তের প্রতিবেদন এলে পরে প্রকৃত ঘটনা বলা যাবে।

