নাটোরে বিএনপির প্রার্থী গেলেন মনোনয়নবঞ্চিত নেতার বাড়িতে, চাইলেন ভোট

নাটোরে বিএনপির প্রার্থী গেলেন মনোনয়নবঞ্চিত নেতার বাড়িতে, চাইলেন ভোট
নাটোর-১ (লালপুর-বাগাতিপাড়া) আসনে বিএনপির মনোনীত প্রার্থী ফারজানা শারমিন (পুতুল) গতকাল শুক্রবার রাতে হঠাৎ মনোনয়নবঞ্চিত বিএনপির কেন্দ্রীয় সহদপ্তর সম্পাদক তাইফুল ইসলামের (টিপু) বাড়িতে যান। এ সময় তিনি নিজের জন্য ভোট চান। ভোট দেবেন কি না—সে বিষয়ে কিছু না বললেও তিনি মাথায় হাত রেখে তাঁকে দোয়া করেন।
আজ শনিবার সকালে ফারজানা শারমিনের ফেসবুক পেজে ওই সাক্ষাতের ছবি প্রকাশ হলে তা নিয়ে এলাকায় আলোচনা শুরু হয়।
স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, গতকাল রাতে বিএনপির মনোনয়নবঞ্চিত ও নিজেকে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে ঘোষণা করা তাইফুল ইসলামের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন ফারজানা শারমিন। লালপুর উপজেলার মোমিনপুর গ্রামে তাইফুলের নিজ বাড়িতে সাক্ষাৎ করেন। নাটোর-১ আসনে বিএনপি মনোনীত ধানের শীষের প্রার্থী হিসেবে ফারজানা শারমিন এ সময় তাঁর জন্য ধানের শীষে ভোট চান। একই সঙ্গে তিনি দোয়া ও সহযোগিতা কামনা করেন।
সাক্ষাতে উপস্থিত ছিলেন গোপালপুর পৌর বিএনপির সাবেক আহ্বায়ক নজরুল ইসলাম মোল্লা, গোপালপুর পৌর বিএনপির সাবেক সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক সাইফুল ইসলামসহ স্থানীয় বিএনপির নেতারা।
সাক্ষাতের কিছু ছবি আজ সকালে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে ছড়িয়ে পড়ে। ছবির নিচে মন্তব্যে অনেকেই দুজনকে শুভেচ্ছা জানান। কেউ কেউ দ্বিধাদ্বন্দ্ব ভুলে একসঙ্গে কাজ করার আহ্বান জানান।
ছবিতে দেখা যায়, স্বতন্ত্র প্রার্থী ও বিএনপির কেন্দ্রীয় সহদপ্তর সম্পাদক তাইফুল ইসলাম ধানের শীষের মনোনীত প্রার্থী ফারজানার মাথায় হাত বুলিয়ে দোয়া করছেন। এ সময় তাইফুলকে হাস্যোজ্জ্বল দেখা গেছে।
উল্লেখ্য, ২৩ ডিসেম্বর আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নাটোর-১ আসন থেকে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে মনোনয়নপত্র নেন তাইফুল ইসলাম। তিনি নিজের নির্বাচনী ইশতেহার ছাপিয়ে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে প্রচারণায় অংশ নিচ্ছেন।