কক্সবাজারে রেললাইনের পাশ থেকে যুবকের লাশ উদ্ধার
কক্সবাজার শহরের লিংক রোড এলাকায় রেললাইনের পাশ থেকে অজ্ঞাতপরিচয় এক যুবকের অর্ধগলিত লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। জাতীয় জরুরি সেবা নম্বর ৯৯৯-এ খবর পেয়ে আজ শুক্রবার বেলা ১১টার দিকে পুলিশ লাশটি উদ্ধার করে।
পুলিশ জানায়, সকালে হলুদ টি-শার্ট ও কালো প্যান্ট পরিহিত লাশটি রেললাইনের পাশে পড়ে থাকতে দেখে স্থানীয় বাসিন্দারা জাতীয় জরুরি সেবা নম্বরে ফোন করেন। এরপর পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে লাশ উদ্ধার করে। নিহত ব্যক্তির বয়স ২৫ থেকে ৩০ বছর। তাঁর চেহারা বিকৃত হয়ে গেছে। লাশ থেকেও দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছিল। কয়েক দিন আগে ওই যুবকের মৃত্যু হয়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে।
লিংক রোড এলাকার ব্যবসায়ী কামাল আহমেদ (৪৩) প্রথম আলোকে বলেন, সকালে দুর্গন্ধের উৎস খুঁজতে গিয়ে রেললাইনের পাশের খোলা মাঠে লাশটি পড়ে থাকতে দেখেন বাসিন্দারা। লিংক রোড এলাকায় ভোর থেকে মধ্যরাত পর্যন্ত লোকসমাগম থাকে, ২৪ ঘণ্টা যানবাহন চলাচল করে। এমন স্থানে কেউ নিহত হলে কারও চোখে পড়ার কথা। হয়তো অন্য কোনো স্থান থেকে নিয়ে এসে লাশটি লিংক রোড এলাকায় কেউ ফেলে গেছে।
কক্সবাজার সদর মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. ইলিয়াস খান প্রথম আলোকে বলেন, লাশটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য কক্সবাজার সদর হাসপাতালের মর্গে রাখা হয়েছে। তাঁর পরনে থাকা প্যান্টের পকেট থেকে কিছু পলিথিন ও কাগজের টুকরা উদ্ধার করা হয়েছে। ওসি বলেন, ঘটনাস্থলের আশপাশের সিসিটিভি ক্যামেরার ফুটেজ বিশ্লেষণ করে নিহত ব্যক্তির পরিচয় শনাক্তের চেষ্টা করছে পুলিশ।