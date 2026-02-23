ইউপি চেয়ারম্যান থেকে গাজীপুর সিটির দায়িত্বে, দাদা–বাবাও ছিলেন ইউপি চেয়ারম্যান

ইউপি চেয়ারম্যান থেকে গাজীপুর সিটির দায়িত্বে, দাদা–বাবাও ছিলেন ইউপি চেয়ারম্যান
গাজীপুর সিটি করপোরেশনের প্রশাসক হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন গাজীপুর মহানগর বিএনপির নেতা শওকত হোসেন সরকার। দলটির একাধিক নেতা–কর্মী বলেন, স্থানীয় সরকার পরিচালনার অভিজ্ঞতার কারণেই তাঁকে এ পদে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে।
শওকত হোসেন সরকার গাজীপুর মহানগর বিএনপির সভাপতি। তিনি কাশিমপুর এলাকার বাসিন্দা এবং একই ইউনিয়ন পরিষদের (ইউপি) সাবেক চেয়ারম্যান গিয়াসউদ্দিন সরকারের ছেলে।
সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, ২০০৩ সাল থেকে গাজীপুর সিটি করপোরেশন গঠনের আগপর্যন্ত শওকত হোসেন কাশিমপুর ইউপির চেয়ারম্যান ছিলেন। একই ইউপিতে তাঁর বাবা গিয়াসউদ্দিন সরকার প্রায় ১০ বছর চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করেন। এর আগে তাঁর দাদা জবেদ আলী সরকার ও চাচা সোহরাব উদ্দিন সরকারও পৃথক সময়ে ১০ বছর করে চেয়ারম্যান ছিলেন।
দলীয় সূত্রের ভাষ্য, দীর্ঘ রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা ও স্থানীয় সরকার পরিচালনার অভিজ্ঞতার কারণেই শওকত হোসেনকে প্রশাসকের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। সিটি করপোরেশনের চলমান উন্নয়নকাজ তদারকি, নাগরিক সেবা নিশ্চিত এবং প্রশাসনিক শৃঙ্খলা বজায় রাখাই হবে তাঁর প্রধান চ্যালেঞ্জ।
মুঠোফোনে শওকত হোসেন সরকার বলেন, ‘নগরবাসীর প্রত্যাশা পূরণে সর্বোচ্চ আন্তরিকতা নিয়ে কাজ করব। সবার সহযোগিতা কামনা করছি।’